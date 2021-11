Aragón registra un "repunte" de casos pero "tenemos que aprender a convivir con el virus", según Repollés.

ZARAGOZA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha confirmado que la comunidad autónoma registra un "repunte" de casos de COVID-19 --en la última jornada se han notificado 154 positivos--, pero "tenemos que aprender a convivir con el virus", ha matizado.

La incidencia acumulada se sitúa en 53,1 contagios por 100.000 habitantes a siete días, por lo que ha subido cerca de 20 puntos respecto a la semana pasada. Por provincias, la de Zaragoza obtiene la incidencia acumulada a siete días más alta con 53,9 casos, seguida de Teruel, con 47,7, y por último Huesca, con 41,8 casos por 100.000 habitantes.

En este sentido, Repollés, que ha asistido este sábado a recoger el premio Corazón de Oro, otorgado por la ONG Believe in Art, al Hospital Hospital Materno Infantil Miguel Servet de Zaragoza, ha sostenido que, después de que cerca del 90 por ciento de la población aragonesa está vacunada con la pauta completa, el modo de interpretar los contagios en las ondas epidémicas "ha cambiado".

La titular de Sanidad ha señalado que el repunte de casos que tiene Aragón también se está produciendo en otras zonas de España y Europa, y "con ello, vamos a tener que convivir, pero gracias a la vacunación la repercusión sobre el sistema sanitario es pequeña", ha apostillado.

No obstante, Repollés ha querido dejar claro que el Departamento de Sanidad no va a dejar de preocuparse: "Tenemos que ser conscientes de que estamos conviviendo con el virus, que no podemos bajar los brazos, tenemos que mantener medidas para evitar los contagios y ser muy rigurosos con las cuarentenas; pero realmente tenemos que empezar a gestionarlo de otra manera y aprender a convivir con el virus".

En esta línea, ha indicado que el Gobierno aragonés no baraja volver a imponer medidas de restricción en las actividades de ocio. "Vamos por otros caminos, esto no significa que no pongamos medidas, pero el tipo de medidas que tenemos que establecer son muy diferentes a las de otros momentos de la pandemia".

"Tendremos que seguir siendo riguroso, ser vigilantes pero inevitablemetne tendremos que empezar a seguir con la vida un poco más normal", ha sentenciado.