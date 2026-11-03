Aragón rinde homenaje a Juan Antonio Bolea Foradada con un busto en el Parque Pignatelli de Zaragoza

Descubrimiento del busto del presidente Juan Antonio Bolea Foradada en el Parque Pignatelli de Zaragoza. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha rendido homenaje este martes a Juan Antonio Bolea Foradada, primer presidente de la Diputación General de Aragón de la etapa democrática, con la instalación de un busto conmemorativo en el Parque Pignatelli, donde desde 2023 cuenta además con un paseo dedicado a su memoria.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y otros representantes institucionales han participado en el acto de presentación de la pieza. El busto se incorpora al espacio público como reconocimiento a una figura estrechamente vinculada al proceso de recuperación y construcción de las instituciones autonómicas aragonesas.

Bolea Foradada fue elegido en 1978 primer presidente provisional de la Diputación General de Aragón, órgano de gobierno preautonómico, y volvió a ser investido tras las elecciones de 1979.

Durante el homenaje, el presidente ha recordado que "Aragón se construye mirando al futuro, pero sin olvidar a quienes hicieron posible que llegáramos hasta aquí. Por eso, este reconocimiento debe servir para recordar a nuestro primer presidente y, con él, a todos los hombres y mujeres que hicieron posible el desarrollo de esta Comunidad".

Azcón ha agregado que "hoy tenemos un Gobierno con competencias, presupuesto y miles de profesionales al servicio de los aragoneses. Tenemos instituciones consolidadas y una Comunidad que ha recorrido un largo camino desde aquellos primeros años. Pero nada de eso debe hacernos olvidar el trabajo de quienes empezaron cuando casi todo estaba por hacer".

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado que Juan Antonio Bolea "trabajó incansablemente por una comunidad autónoma fuerte, de concordia y unida dentro de una España democrática", y ha reivindicado "esa herencia de diálogo, de valores y de servicio público por la que hoy seguimos trabajando". Asimismo, ha resaltado que este busto "no es solo una escultura. Es un recordatorio permanente de nuestro compromiso con los valores que él defendió".

HOMENAJE IMPULSADO POR LAS INSTITUCIONES Y LA FAMILIA

La colocación del busto es resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la familia Bolea Foradada. Las tres partes formalizaron en mayo de 2026 un protocolo para hacer posible la creación e instalación de una pieza dedicada a quien fuera primer presidente de la Diputación General de Aragón.

El acuerdo establecía que el Gobierno de Aragón asumiría la fabricación en bronce de la escultura, la familia participaría en su diseño y creación artística y el Ayuntamiento de Zaragoza aceptaría su donación e instalación en el Parque Pignatelli, incorporándola posteriormente al patrimonio municipal. Además, el Consistorio se ha hecho cargo de la peana, la base, la placa y la colocación, así como de la adecuación de la zona verde.

La pieza responde además a una iniciativa planteada por la propia familia para completar el reconocimiento ya existente en este espacio de la ciudad. El Parque Pignatelli cuenta con un Paseo Juan Antonio Bolea Foradada, cuya denominación recuerda su trayectoria y su papel en la recuperación del autogobierno aragonés.

El proyecto escultórico fue planteado por el escultor Pablo Fernández-Pujol y contempla un busto en bronce sobre un pedestal de piedra. Con la incorporación de este busto al Parque Pignatelli, Zaragoza suma un nuevo elemento de memoria pública dedicado a una de las figuras fundamentales de la etapa preautonómica y del desarrollo de las instituciones de autogobierno de Aragón.

ACERCA DE BOLEA FORADADA

Nacido en Ayerbe en 1930, Juan Antonio Bolea Foradada estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza. En las elecciones generales de 1977 fue elegido diputado por Zaragoza y, al año siguiente, la Asamblea de Parlamentarios aragoneses lo eligió como primer presidente provisional de la Diputación General de Aragón.

Desempeñó esta responsabilidad hasta 1981.Su trayectoria institucional incluyó también responsabilidades como diputado, senador y posteriormente diputado en las Cortes de Aragón, además de una amplia carrera vinculada al ámbito jurídico. Falleció en 2021 y entre los reconocimientos recibidos figura su nombramiento como Hijo Adoptivo de Zaragoza en 2010.