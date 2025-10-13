'Aragón, Sabor De Verdad' Participa En La Ofrenda De Frutos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha participado este lunes en la tradicional Ofrenda de Frutos a la Virgen del Pilar.

Así, una representación institucional ha entregado una selección de algunos de los mejores productos aragoneses como símbolo de gratitud y vínculo con el territorio, ha informado el Gobierno autonómico.

Los alimentos ofrecidos --frutas, hortalizas, vinos, aceites, jamón o dulces elaborados en las distintas comarcas de la Comunidad-- reflejan la diversidad, calidad y riqueza del sector agroalimentario aragonés, enmarcado en la campaña de Aragón Alimentos 'Aragón, Sabor de Verdad', que promueve la promoción y el consumo de productos de proximidad.

Con este acto, el Gobierno autonómico reafirma su compromiso con las tradiciones tradiciones y con el reconocimiento al trabajo diario de quienes sostienen el medio rural y dan sabor a Aragón.