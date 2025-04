Aragón sube el precio máximo del m2 de la VPO un 9,5% para "dar un respiro" al sector e incentivar la construcción

ZARAGOZA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha anunciado un incremento del 9,5% del precio máximo del metro cuadrado de la vivienda protegida, con el objetivo, ha aclarado el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, de "dar un respiro" al sector e incentivar "de manera inmediata" la construcción.

En una rueda de prensa este jueves, posterior a una reunión de la Comisión de Participación y Seguimiento, el órgano participativo y de asesoramiento formado por representantes del Ejecutivo autonómico, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, sindicatos, promotores, cooperativistas, entidades financieras y organizaciones de consumo, el consejero del ramo ha informado de que ha firmado la orden por la que se modifican los parámetros que regulan el precio máximo de la VPO en Aragón.

El resultado de esta modificación, ha subrayado, será la actualización del precio máximo en la compraventa de una vivienda protegida en un 9,5%, situándose en los 1.845,94 euros para una vivienda de régimen general en las capitales de provincia --frente a los 2.044,44 de la media nacional--, con lo que el metro cuadrado podría experimentar una subida de hasta 160 euros para este caso --desde los 1.685,79 euros actuales--.

Es un incremento "razonable que garantiza un margen de rentabilidad también razonable a los promotores y que no castiga en exceso a los compradores". La subida en el precio máximo se verá "notablemente paliada", ha dicho López, por las ayudas de hasta 17.000 euros que concede el Gobierno de Aragón y que están contempladas en el Programa 'Compra Tu Vivienda' del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030.

En cualquier caso, con esta iniciativa se pretende aumentar las promociones de VPO para que los aragoneses que buscan vivienda dispongan de una mayor oferta a precio razonable en un momento de gran demanda.

"La disyuntiva a la que nos enfrentábamos no era la de subir o no subir el precio máximo de la VPO, la cuestión era quedarnos sin vivienda protegida, porque al precio al que estaba, a los promotores ya no les interesaba construirla, o actualizar el precio e impulsar e incrementar el número de este tipo de viviendas más asequible que la del mercado libre y compensar la subida con las ayudas del Gobierno de Aragón a los compradores", ha señalado Octavio López.

"UN FOLIO EN BLANCO"

López ha recordado que la herencia del anterior Ejecutivo autonómico en materia de vivienda pública era "un folio en blanco" y se ha felicitado por las decisiones "valientes, arriesgadas y comprometidas" que han tomado los 'populares' al frente de la comunidad aragonesa, centrada en los instrumentos previstos en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030.

"Hemos obtenido unos excelentes resultados, plasmados en esas 2.170 viviendas impulsadas, a las que pronto se unirán más de 100 en la ciudad de Teruel, y cuando se resuelva la licitación que acabamos de lanzar, empezaremos a dar solución al problema social más grave que tenemos en Aragón y en España", ha apuntado.

INCREMENTO DEL 30% DE LOS COSTES

La actualización del precio máximo de la VPO es el resultado del análisis de los factores que han distorsionado los costes de la construcción de vivienda en los últimos años, lo que ha derivado en la reducción de las promociones.

En este sentido, el aumento de los costes de producción y de los materiales derivados de la pandemia de la COVID-19 provocó una ruptura en las cadenas mundiales de producción y comercialización de materias primas que impactó profundamente en los precios del sector de la construcción.

Lo anterior, sumado a la escasez de suministros y a los cambios globales en la logística, generó una inflación de costes que se ha reflejado de manera directa en el precio final de las viviendas.

Asimismo, el encarecimiento continuo de los precios del petróleo y el gas, fundamentales en los procesos de producción y transporte de materiales de construcción, contribuyeron junto al resto de factores indicados a un incremento del 30% en los costes generales del sector de la construcción.

Por otro lado, los nuevos requerimientos normativos dirigidos a mejorar la eficiencia energética en la construcción residencial han generado una necesidad de adaptación por parte de los promotores y constructores, lo que ha implicado una inversión adicional en soluciones sostenibles y tecnologías más eficientes.

"Estas exigencias, que forman parte de la estrategia de transición energética impuesta por Europa, han incrementado aún más los costes de construcción, repercutiendo directamente en el precio final de la vivienda", ha puntualizado López.

La nueva medida anunciada por el consejero entrará en vigor "tan pronto" como se publique en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), en los próximos días. En este punto, López ha recalcado que "será el primer incremento real, global y directo en los últimos 16 años", dado que el aplicado en 2022 por su antecesor en el cargo, José Luis Soro, afectó a los 56 municipios del precio máximo superior, mientras que en este caso será para los 731 totales.

CONSTRUCCIÓN

Para el presidente de la Confederación de Empresas Aragonesas de la Construcción (CEAC), Juan Carlos Bandrés, el ajuste "permitirá no solo asegurar la viabilidad económica de los proyectos de vivienda protegida, sino también fomentar la construcción de nuevas viviendas, al tiempo que se cumplen los compromisos ambientales y de sostenibilidad exigidos por la normativa actual". De hecho, ha estimado que "de aquí al verano" se activarán unas 800 viviendas.

Para Bandrés, la decisión del Gobierno de Aragón "es la correcta", ya que "nos resultaba ya inviable ir a muchas promociones sin comprometer muy mucho una mínima rentabilidad económica para nuestras empresas".

Ha abogado por "darle un enfoque diferente" a la VPO porque "la tenemos encapsulada como de un nivel básico y el hormigón no diferencia clases sociales", de este modo, se "liberará un poco la tensión que se puede producir en determinados entornos con la vivienda libre".

LEY DE VIVIENDA

La ley de Vivienda de Aragón, que "se aprobará, previsiblemente, antes de que finalice el año, contemplará la unificación de las clasificaciones para que "el precio de la vivienda protegida en Aragón sea el mismo para un municipio pequeño que para Zaragoza", aliviando el "temor" de los promotores a la quiebra en su cuenta de resultados.

Además, según recoge el proyecto de ley, la subida podrá alcanzar los 2.100 euros el metro cuadrado en Aragón, algo que ha argumentado en base al necesario "reconocimiento" al esfuerzo de los promotores durante estos años", con el consecuente "deterioro" para sus cuentas.

"No descartamos seguir ajustando alguna cuantía complementaria el próximo año", ha comentado López, al tiempo que ha avanzado que la nueva legislación incorporará una enmienda del PP dirigida a fijar unos estándares mínimos de incremento anual de acuerdo al Índice General de Referencia, aunque si a fecha de 15 de marzo de cada año no se ha actualizado, se aplicará directamente el IPC.

OTRAS CCAA

Una vez se efectúe la actualización, Aragón estará entre las seis comunidades autónomas con un precio medio más bajo del módulo de vivienda protegida, tras Extremadura, Castilla y León, Galicia, La Rioja y País Vasco. Las 11 autonomías restantes están por encima de los 1.845,94 euros para una vivienda de régimen general en las capitales de provincia.

Según Octavio López, esto demuestra que "la subida realizada ha sido tan contenida como necesaria, pues vamos a ser de las comunidades autónomas donde es más barato comprar una vivienda protegida y, al tiempo, vamos a conseguir que haya más vivienda de este tipo en el mercado en un momento en el que todos los servicios de análisis y de estudio del mercado inmobiliario concluyen que hace falta construir muchísimas más viviendas para atender la alta demanda presente y futura".