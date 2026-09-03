Aragón suma 19 nuevas incorporaciones a la Red de Empresas Saludables

Aragón amplía su red de empresas comprometidas con la salud laboral con 19 incorporaciones. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 nuevas entidades se han incorporado a la Red de Empresas Saludable (RAES) impulsada por el Gobierno de Aragón, con lo que en este año se alcanzan las 116 organizaciones reconocidas por su compromiso con la salud y el bienestar en el trabajo.

La iniciativa forma parte de la Red Aragonesa de Empresas Saludables (RAES), creada en 2018, y que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento, ha informado el Gobierno autonómico.

Desde 2023, la RAES ha pasado de 54 a 116 miembros, lo que supone un incremento superior al 100%, que refleja "el creciente compromiso del tejido empresarial aragonés con un modelo de empresa en el que cuidar de las personas forma parte de la propia cultura de la organización". Los reconocimientos se entregarán en el acto anual que se celebrará el próximo otoño.

EMPRESA SALUDABLE

La acreditación de Empresa Saludable reconoce a aquellas organizaciones que, además de cumplir las obligaciones establecidas en materia de prevención de riesgos laborales, desarrollan actuaciones destinadas a mejorar la salud y el bienestar de sus trabajadores.

La RAES se inspira en el modelo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que entiende la salud como un estado de bienestar físico, mental y social. Bajo este enfoque, las empresas trabajan en ámbitos como la alimentación saludable, la actividad física, el bienestar emocional y la gestión del estrés, la prevención de adicciones o la seguridad vial laboral.

También se impulsan medidas relacionadas con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el envejecimiento saludable, la igualdad, la diversidad funcional y el impacto social y ambiental de las organizaciones.

De esta manera, la RAES apuesta por una visión integral de la salud laboral, en la que la prevención se complementa con políticas que favorecen el bienestar de las personas y la creación de mejores entornos de trabajo.

El Gobierno de Aragón ha considerado esta evolución una muestra del interés creciente de las empresas por incorporar políticas de promoción de la salud a su actividad y por compartir experiencias que puedan ser trasladadas a otras organizaciones.

La pertenencia a la red permite, además, acceder a espacios de colaboración e intercambio de buenas prácticas, formación y asesoramiento técnico. Entre sus objetivos se encuentran también mejorar el clima laboral, favorecer la reducción del absentismo, impulsar la productividad y reforzar la reputación y la responsabilidad social de las empresas.

CUIDAR A LAS PERSONAS

Con la convocatoria de 2026, el Gobierno de Aragón mantiene su apuesta por extender esta cultura de la salud al conjunto del tejido productivo aragonés.

La Red Aragonesa de Empresas Saludables se configura así como un espacio de colaboración entre la Administración y las empresas, orientado a compartir soluciones, reconocer iniciativas y favorecer una mejora continua de las condiciones de trabajo.

El objetivo es avanzar hacia empresas más saludables, más responsables y más comprometidas con las personas, entendiendo que el bienestar de los trabajadores no solo constituye un elemento esencial de la calidad del empleo, sino también un factor que contribuye a organizaciones más sostenibles y competitivas.