Aragón y Teruel Existe dan libertad a sus cargos para asistir o no a las concentraciones en apoyo a Ceuta

TERUEL 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón Existe y Teruel Existe han acordado que cada cargo político de la formación tenga libertad y actúe "según su criterio personal" a la hora de asistir o no a las concentraciones convocadas en numerosos ayuntamientos en solidaridad con Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio.

Esta decisión la han tomado tras una consulta interna y atendiendo a las "distintas sensibilidades" existentes en la formación en torno a este asunto.

En todo caso, han reafirmado su apoyo a la "españolidad" de Ceuta y Melilla y han condenado "enérgicamente" la postura de Marruecos en esta crisis".

"Estamos con la ciudadanía de Ceuta, que es la que está sufriendo en mayor medida los problemas derivados de esta situación, pero no nos olvidamos de que hay que respetar los derechos humanos de los que goza toda persona, sobre todo los menores, que se han visto envueltos en esta situación", han subrayado.

Por ello, han exigido al Gobierno de España la "máxima celeridad" en la resolución de esta crisis y han criticado también el "uso partidista" del PP y Vox por interés electoral de un problema de Estado que lo que requiere es unidad institucional.

"Condenamos de la manera más enérgica las manifestaciones de odio que promueve la ultraderecha, pero nos solidarizamos con una ciudad que está sufriendo una situación de la que no es responsable y a la que no se le está dando una respuesta adecuada", han añadido.

En este sentido, han dicho que no quieren hacer "el juego político" a PP y Vox, que con estas manifestaciones "sólo buscan la confrontación y el odio" y han avanzado que apoyarán "toda medida constructiva y que busque soluciones", si bien permitirán a cada cargo que participe o no en las movilizaciones convocadas.