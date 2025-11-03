Aragón-Teruel Existe dice que "la dimisión de Mazón es una cuestión moral, debería haberlo hecho hace mucho tiempo"

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, se ha pronunciado sobre la dimisión anunciada por el presidente Carlos Mazón. "La dimisión de Mazón era una cuestión moral, debería haberlo hecho antes, en vez de obsesionarse por mantenerse en el cargo. Y lo debería haber hecho por respeto a las víctimas, a los ciudadanos y a los intereses de su propio partido", ha manifestado.

Con esta actuación, que Guitarte ha calificado de "tardía", Mazón "ha vuelto a dejar al PP en manos de Vox. Ha intentado culpar a todo el mundo menos a sí mismo".

Ha agregado que "esa obsesión de ciertos políticos, de cualquier signo, por perpetuarse en el cargo, hace mucho daño a la vida pública" y ha insistido en que "Mazón debería haber dimitido hace mucho tiempo".

"Apoyamos que se convoquen elecciones anticipadas, porque el contexto político después de la dana no es el mismo que en 2023, cuando Mazón consiguió la presidencia de la Comunidad Valenciana, y lo más adecuado es darle voz a la ciudadanía", ha finalizado diciendo Tomás Guitarte.