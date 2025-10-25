Aragón-Teruel Existe se une a la manifestación 'Por Una Montaña Digna' para exigir "un medio rural vivo"

JACA (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

La formación política Aragón Existe ha participado en la manifestación en defensa del Pirineo, celebrada este sábado en Jaca (Huesca), bajo el lema 'Por Una Montaña Digna', convocada por el Movimiento Por la Dignidad de la Montaña.

En la marcha han estado presentes también miembros del Movimiento ciudadano Teruel Existe y la diputada de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón Pilar Buj. Para Aragón Existe dicha concentración es una llamada de atención al Gobierno de Aragón por los grandes problemas que se enfrenta el Pirineo y la lucha por un mundo rural vivo y que quiere seguir vivo, desarrollando un proyecto de vida en sus valles y sus pueblos.

"La gente del Pirineo solo pide un medio rural vivo donde poder desarrollar su proyecto de vida, con empleo estable, servicios públicos y defendiendo el patrimonio de sus montañas" ha afirmado la secretaria de Organización de Aragón Existe, Mireya Zueco.

"Desde Aragón Existe no pararemos en exigir un cambio de modelo, hemos trabajado en las Cortes de Aragon para impulsar el Parque Natural Anayet-Partacua, una moratoria de las renovables, que el Plan Pirineos se use para crear vivienda pública y en las mejoras de la sanidad como recuperar la UVI móvil de Jaca 24h 365 días al año", ha señalado Mireya Zueco.

Por su parte, la diputada Pilar Buj ha explicado que "Aragón Teruel Existe defiende el medio rural de todo Aragón y hoy estamos en Jaca para decir que los Pirineos no se tocan, como tampoco otras joyas de Aragón como el Maestrazgo, el Matarraña o la Sierra de Albarracín".

Buj ha puesto de relieve que "esta manifestación constata que los problemas del medio rural son los mismos en todo Aragón: la falta de vivienda, las malas infraestructuras y la carencia de una vertebración del territorio".

Pilar Buj ha advertido que "el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón nos quieren echar en manos de los especuladores, pero hoy, desde Jaca, mucha gente les hemos dicho que no les vamos a dejar hacerlo".

Por su parte, el portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe, Manolo Gimeno, también presente en la manifestación, ha recordado que "desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe hemos estado desde siempre presentes en Huesca apoyando y dando soporte a los colectivos que nos lo han solicitado, muchas veces en temas de ferrocarril y hoy con esta demanda por una montaña digna".

Gimeno ha ratificado la presencia del Movimiento ciudadano porque, además, "Teruel tiene una superficie de montaña mayor que Huesca, aunque parezca paradójico" ya que "tenemos un altiplano de una media de 1.000 metros, que es lo que se considera ya zona de montaña" ha explicado.

El representante de Teruel Existe ha llamado a "apoyarnos unos a otros para defender el patrimonio medioambiental que tenemos en Aragón" que, en estos momentos, "se enfrenta a agresiones gravísimas", y se ha referido especialmente a las zonas de montañas que "están siendo tremendamente atacadas", como demuestra la protesta que hoy se ha llevado a cabo por el Pirineo pero también por otras zonas como "el Moncayo, Javalambre o la Sierra de Albarracín" y ha destacado especialmente el ataque que enfrenta "la zona del Maestrazgo, que está al borde de que nos la liquiden".

CUESTIONES A RESOLVER

Desde Aragón Existe han enumerado como los principales problemas que ahora presenta el Pirineo la dificultad del acceso a la vivienda con precios desorbitados para compra y alquiler, los macroparques solares impuestos en la Fueva, Jaca, Sabiñánigo, la unión de estaciones de esquí por Canal Roya que destrozaría el último valle virgen del Pirineo y el recrecimiento de Yesa.

La convocatoria ha logrado reunir a personas de todo el Pirineo y de Aragón en Jaca, una constatación de que muchos aragoneses desean un cambio en las políticas económicas, medioambientales y de servicios públicos en el medio rural aragonés.