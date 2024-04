Aragón tiene un parque de vivienda "privilegiado" en un mercado nacional con retos en alquiler y compra

ZARAGOZA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mercado inmobiliario actual se enfrenta a dos retos principales, por un lado atender el acceso a la primera vivienda y, por otro, el producto en alquiler. En el caso de Aragón, existe un amplio parque de vivienda nueva y el ratio de endeudamiento se sitúa en niveles "razonables" con respecto a la media nacional, por lo que la comunidad autónoma se encuentra en una situación "privilegiada".

Así lo ha asegurado el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de Crédito Promotor de Ibercaja Banco, Jorge Aguerri, durante una jornada sobre 'Perspectivas de Mercado Inmobiliario 2024', que se celebra este jueves, en Zaragoza, organizada por la entidad financiera y la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza.

El encuentro, que ha reunido a unas 200 personas, frente a las 150 de la pasada edición, ha contado con tres mesas redondas sobre 'Mercado residencial y sus modalidades'; 'Política de Vivienda'; y 'Mercado Logístico, Industrial, Agrícola y Centros de Datos'.

Al inicio de la jornada, el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja Banco, Enrique Barbero, se ha referido a las tres 'íes' que marcan la actualidad: "Incertidumbre, Inversión e Innovación".

"La primera --ha explicado-- está más vinculada en estos momentos al ámbito político que al económico y financiero; la segunda, resulta imprescindible en un sector intensivo en capital como es el inmobiliario; y la tercera, se está produciendo en este mercado, tanto en tipos de producto como en fórmulas de colaboración público-privada y nuevas estructuras de financiación y operadores".

Por su parte, Jorge Aguerri ha anotado que en España aumenta el número de viviendas de obra nueva, que rondará las 105.000 en 2024, "pero no son suficientes para solucionar la alta demanda actual, lo que inevitablemente provoca un incremento de precios".

En Aragón, ha detallado Aguerri, "podemos sentirnos privilegiados, porque en el nicho de vivienda de primer acceso hay suficientes protegidas y libres, entre 2.500 y 3.000 este año".

En esta línea, ha apuntado que, además, el ratio de endeudamiento en la comunidad autónoma se sitúa "dentro de los niveles razonables", ya que el comprador destina un 31 por ciento de su salario a pagar la hipoteca, mientras que en otros territorios, donde el mercado de la vivienda está "muy tensionado", es el 40 por ciento.

PROBLEMA DE ACCESO A LA VIVIENDA

La primera de las mesas redondas, titulada 'Mercado residencial y sus modalidades', ha estado moderada por el presidente del Colegio de APIS de Aragón, Fernando Baena, ha contado con la intervención de la directora general de Gesvalt, Sandra Daza; la directora de Value and Risk Advisory en JLL, Lourdes Pérez; y el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de Crédito Promotor de Ibercaja Banco, Jorge Aguerri.

El alquiler, ha apuntado Aguerri, "sería una solución si no fuera porque no hay apenas viviendas, lo que provoca la existencia de pagos por encima de las cuotas hipotecarias y que la gente no se lo plantee como una opción". Si a ello se le suma que la reducción de tipos de interés no está siendo tan acelerada como se esperaba, el resultado es "un resentimiento del mercado inmobiliario en 2024" que obliga a que todos los agentes implicados planteen diferentes medidas para sostenerlo "con solvencia".

En este punto, ha destacado que esta situación está llevando en otros territorios "a la emergencia del living, en todas sus modalidades": Flex living, para personas con rentas más altas, pero de paso en determinadas ciudades; coliving, para paliar la falta de ahorro; y senior living, tanto en su variable de apartamento en propiedad con acceso a zonas comunes para socializar como de residencia geriátrica; así como de residencias de estudiantes en las zonas tradicionalmente universitarias.

A ello, ha apostillado que un contexto de movilidad laboral como el actual hace que establecerse en una misma ciudad "para toda la vida" no sea siempre una opción, de manera que ha cambiado la perspectiva de la propiedad y el acceso al mercado inmobiliario. Así, se han generado proyectos "muy innovadores" para estancias más temporales, que solucionan las necesidades de habitabilidad de los jóvenes, "con un coste razonable".

POLÍTICA DE VIVIENDA

La segunda mesa redonda ha centrado su debate en la política de vivienda y ha contado con el expresidente del Banco Hipotecario y Caja Granada, Julio Rodríguez López; el economista especialista en Políticas Públicas de Vivienda y exdirectora General y Secretaria de Vivienda de la Generalitat de Catalunya, Carme Trilla; el director general de Grupo Lobe y presidente de la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza --FECZA-- y de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón --CEAC--, Juan Carlos Bandrés, como ponentes.

Ha moderado el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la UZ, Luis Fabra, quien ha apostado por actuar en el mercado del alquiler, "pero sin sacar al propietario de la ecuación".

Respecto a las nuevas legislaciones en materia de vivienda, "parece que no estamos ahondado en todo su contenido y nos quedamos en la política de titulares, cuando realmente ya conllevan una serie de medidas como incentivos, bonificaciones fiscales que deben empezarse a dar a conocer, porque son beneficiosas para quien alquila y para el arrendatario, y está claro que van a solucionar el mercado de la vivienda en las zonas más tensionadas", ha argumentado Fabra.

Asimismo, ha considerado que la política de vivienda tiene el reto de conseguir que la producción de vivienda "sea accesible a todas las personas con recursos limitados, no sólo a los jóvenes", agregando que la colaboración público-privada "debe ser una realidad para afrontar aspectos como la vivienda pública".

Acerca del alquiler turístico, ha contado que en Aragón prolifera especialmente en el Pirineo, con casos "puntuales" en la ciudad de Zaragoza, donde se espera un crecimiento a futuro por la situación que atraviesa el mercado tradicional del alquiler, ha esgrimido Fabra.

MERCADO AL ALZA

El mercado logístico, industrial, agrícola y ganadero, así como el de los centros de datos, han generado una conversación en la tercera mesa redonda, que ha estado moderada por el director de CBRE Zaragoza, Miguel Ángel Gómez.

Ha contado con la participación del head of Investment and Asset Management en Valfondo, David Romera; el CEO en Innoliva y en Prunus Nuts, Jorge Pena; y el VP Sales Iberia AQ Compute, Máximo Escriche.

Gómez ha destacado que estos sectores "en alza" son "claves" en Aragón, ya que, por ejemplo, en el ámbito agrícola esta comunidad autónoma es "una de las más relevantes", con un porcentaje sobre el PIB solo superado por Castilla la Mancha y Extremadura. "Es un sector cada vez más profesionalizado y eso se traduce en un aumento de su potencial a todos los niveles", ha apostillado.

En materia de centros de datos, el moderador ha subrayado la "situación estratégica" del territorio en el eje Madrid-Barcelona, la producción de energía renovable y el agua en la comunidad autónoma, lo que ha favorecido la llegada de Microsoft, Amazon Web Services y sus centros en el territorio.

En cuanto a la logística, ha precisado que Aragón apuesta por el desarrollo de este mercado desde hace más de 20 años, por lo que, "sin duda", se plantea un horizonte "repleto de retos" para los profesionales del sector.

El 5 por ciento de los ingresos de Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, impulsora de estas jornadas junto a Ibercaja, están destinados a instituciones cuyo objetivo sea facilitar el alojamiento a personas sin recursos, como Atades y Ozanam, que ya fueron receptoras en años anteriores. Este año se entregará la cantidad indicada a la Hermandad del Refugio y a la Fundación San Blas.