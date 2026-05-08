'Aragón, tierra de cultura' ofrece actuaciones musicales este fin de semana en Cosuenda, Zaragoza, Fraga y Sariñena

La Academia de Música Antigua del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) actuará este sábado en Fraga. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

'Aragón, tierra de cultura' ofrecerá este fin de semana actuaciones musicales en las localidades de Cosuenda, Zaragoza, Fraga y Sariñena.

La programación, impulsada por las Direcciones Generales de Cultura y Turismo del Gobierno aragonés, lleva iniciativas culturales a todo el territorio de la comunidad, con carácter gratuito y ADN cien por cien aragonés.

Las actividades programadas en Cosuenda y Sariñena se suman, de este modo, a la programación inicial prevista en este programa para 2026.

Este sábado, día 9 de mayo, los vecinos de Cosuenda disfrutarán de un pasacalles protagonizado por Esfuria Tronadas, a las 18.00 horas, en el mercado medieval. Esta unión de seis amigos trabaja desde 2007 para difundir su amplio repertorio aragonés, basado en las tradiciones y la música de raíz. Sus actuaciones se acompañan de cabezudos y su objetivo es siempre divertir al público.

Ese mismo día, a las 18.00 horas en la Cartuja de Aula Dei actuará el cantante Ángel Petisme. Para asistir al concierto será necesario inscribirse de forma previa, dado que se facilitará transporte en autobús para llegar hasta el recinto, ya que no se podrá acceder con vehículo particular.

Este poeta, músico y soñador, invoca en su nuevo proyecto, 'Buñuel y el 27', no sólo a Luis Buñuel, sino al espíritu mismo de una generación que quiso reinventar el mundo desde la trinchera luminosa del arte. En su espectáculo tiende la mano para caminar de nuevo junto a Lorca, Cernuda, Concha Méndez, Moreno Villa, Pedro Garfias y el Buñuel más íntimo, el más eléctrico, el más aragonés y universal.

ACTUACIÓN EN FRAGA

Los vecinos de Fraga podrán disfrutar este domingo, día 10, a las 18.00 horas en Lo Castell, del recital 'Pianto y Battalia: Cantata barroca española en el siglo XVIII', de la mano de la Academia de Música Antigua del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA). La actuación contará con David Palanca como maestro al cémbalo, así como más de 20 instrumentalistas.

Como concertino invitado, estará también Pablo Suárez, que ha ofrecido conciertos por múltiples países de Europa de la mano de grupos como la Orchestre Philarmonique de Marseille, la Orchestre National Bordeaux Aquitaine, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta de Cámara Reina Sofía, la Helsinki Philharmonic Orchestra, la Royal Danish Orchestra, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Trondheim Symphony Orchestra e Island Symphony Orchestra o la Orquesta del Festival de Música de la Palma.

El violinista ha sido invitado como profesor de violines primeros de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y de la Orquesta Joven de la Región de Murcia, y ha impartido cursos y clases magistrales en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz, o el Conservatorio Profesional de Murcia, así como en el CSMA. Además, realiza grabaciones para Radio France, RAI Italia y Radio Televisión Española.La jota y la tarantaPor último, la Cartuja de las Fuentes, en Sariñena, acogerá este domingo, a las 20.00 horas, la actuación 'Dos tierras: La jota y la taranta', que constará de una ponencia a cargo de Manuela Adamo sobre 'La jota y la taranta. Músicas, danzas y ritos entre dos tierras' y del concierto de Rione Junno, con Lorena Larrea y Víctor Martín.

Este evento se ha organizado en colaboración con la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Sariñena. 'Dos tierras' es un viaje en el alma de dos regiones del sur de Europa: Aragón y la Apulia. Profundizando en las tradiciones y la memoria popular de estas tierras, aparecen afinidades inesperadas, huellas quizás de una patria cultural común: músicas y danzas de una sensibilidad similar, formas análogas en las tradiciones populares, que se preservan y traspasan para escandir los tiempos y los hechos de la vida.

Rione Junno es un grupo musical histórico de la música étnica italiana que ha realizado conciertos en todo el mundo. Compartirán escenario con la cantadora y profesora de jota Lorena Larrea, que ha llevado su voz por diferentes puntos de España y grabó su primer disco, 'Eufonía', en 2025.