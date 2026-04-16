Aragón, tierra de cultura' programa un recital lírico este viernes en la Real Maestranza de Caballería

Alonso Gabarrús y Marta Legido. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dúo barítono y soprano conformado por Alonso Gabarrús y Marta Legido, con Patxi Aizpiri en el piano, actuará en la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza este viernes a las 19.00 horas, en el marco de la programación de 'Aragón, tierra de cultura'. Los artistas interpretarán un repertorio popular lírico, cuya segunda mitad estará dedicado a la zarzuela. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

Esta actuación se enmarca en el programa 'Aragón, tierra de cultura', una iniciativa de las direcciones generales de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón que lleva espectáculos culturales gratuitos de artistas aragoneses a todo el territorio de la comunidad, con el objetivo de promover diferentes disciplinas artísticas y dar a conocer el talento con ADN aragonés. Este año hay programadas 111 actuaciones en 96 localidades diferentes.

En este recital, la marca aragonesa proviene de Alonso Gabarrús, nacido en Zaragoza, que inició su formación musical en el Conservatorio Profesional de Música de su ciudad natal antes de trasladarse a Valladolid, donde se licenció en Historia y Ciencias de la Música. Su proyección internacional comenzó con una etapa de especialización vocal en Italia bajo la tutela de Enrico Turco, periodo en el que perfecciona su técnica en clases magistrales con artistas de renombre como la soprano Rosa Feola o el barítono Sergio Vitale.

Su trayectoria en los escenarios comenzó vinculada al ámbito coral, cantando música polifónica en Zaragoza con la agrupación Saulus Ensemble, y en producciones operísticas como 'Carmen', 'Così fan tutte' o 'Roméo et Juliette' en teatros de prestigio como el Calderón de Valladolid o el Campoamor de Oviedo.

Durante el pasado 2025, su actividad profesional lo ha llevado a Irlanda del Norte como solista, tras debutar como tal en 2024, junto a Le Foyer des Artistes en una velada lírica en la ciudad de Derry.Recientemente, ha destacado su participación como solista en el Teatro de la Zarzuela de Madrid dentro de la producción de 'Bohemios', el próximo mes de junio afrontará el debut del rol de Escamillo en 'Carmen' en El Escorial y el 19 de julio cantará como solista en el concierto de jóvenes talentos del Teatro Real de Madrid como uno de los participantes de la VI edición de Crescendo.

Además, acaba de ser seleccionado en el Programa de Jóvenes Talentos del Teatro Real para la siguiente temporada. Alonso Gabarrús y Marta Legido actúan este viernes en la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza