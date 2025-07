Aragón tilda de "falta de respeto" a las CCAA la ausencia de Alegría en la Sectorial de Deporte: "Nos ha decepcionado"

ZARAGOZA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha tildado de "falta de respeto" a las comunidades autónomas la ausencia de la ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, en la conferencia sectorial que se celebra este martes en Madrid.

"Hoy la ministra ha faltado al respeto a las comunidades autónomas, porque después de año y medio sin convocar una Sectorial de Deporte, nos convoca para el día de hoy y ella no viene", ha expresado Hernández en declaraciones a los medios de comunicación.

Tomasa Hernández ha señalado que los cuatro consejeros del ramo que han asistido presencialmente al encuentro se han quedado "por responsabilidad con las comunidades a las que representamos", pero desde luego la ministra "nos ha decepcionado una vez más".

En este sentido, la consejera ha recordado que varias comunidades firmaron una petición el pasado mes de marzo para solicitar la convocatoria de la sectorial, que no se reúne desde diciembre de 2023. En la carta se pedía abordar varios puntos de interés general, si bien "no todos ellos se han incluido en el orden del día".

Entre los que sí figuran se encuentra la creación de una Comisión Interministerial para la preparación y organización de la Copa Mundial de la FIFA 2030. En este punto, Hernández ha reiterado que, como sede, "queremos formar parte de todas las comisiones y mesas de trabajo que se conformen en relación con el Mundial".

Igualmente, ha requerido conocer qué inversiones acometerá el Gobierno de España en materia de infraestructuras y necesidades de los territorios que sean sede. Ha recordado que el Mundial 2030 se jugará también en Zaragoza, pero a la primera reunión de esa comisión interministerial solo convocaron a Andalucía y Cataluña, "y ahora la ministra no asiste a la sectorial en la que se trata este tema sin explicar la causa", ha recalcado. "Así es como defiende Alegría el Mundial en Zaragoza, después de dejar fuera como subsede a Huesca", ha agregado.

FONDOS EUROPEOS

También se ha analizado el desarrollo de acuerdos PRTR aprobados en anteriores Conferencias Sectoriales de Deporte, entre 2022 y 2023, y la solicitud de ampliación de los plazos de ejecución de los proyectos afectados por esos acuerdos.

"En las comunidades autónomas, el grado de ejecución de determinados proyectos va muy justo para terminar al 31 de diciembre del 2025 y queríamos que nos asegurara que había pedido la prórroga a Europa y en qué situación estaba esa solicitud de prórroga", ha manifestado.

Otro de los puntos del orden del día abordaba el acuerdo de implementación centralizada por parte del INJUVE de los fondos relativos a la acción K1 'Movilidad para acciones formativas del personal en el ámbito del deporte', incardinada en el programa europeo Eramus+."Si no concretamos en qué cambia no mejoraremos esta ejecución del Erasmus+, el CSD nos tiene que ofrecer alguna variación e incentivarlo en las comunidades o si no será un fracaso, porque no llegamos al 30 por ciento de ejecución", ha comentado Hernández.

"Tenemos una multitud de temas que tratar, la modificación de la Ley del Deporte, cómo queda el seguro obligatorio deportivo, la ministra debe liderar, pero nos ha dado plantón", ha recalcado, para aseverar que las comunidades autónomas "estamos verdaderamente indignadas ante esta falta de respeto" al no asistir a una conferencia sectorial que, además, se celebra a petición de las propias comunidades autónomas, "no porque la ministra haya demostrado interés en el encuentro".