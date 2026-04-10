Aragón trata cada año a alrededor de 4.000 pacientes con radioterapia bajo altos estándares de seguridad

Zona de acceso a instalaciones de radioterapia en el Hospital Clínico de Zaragoza, con medidas de protección y control para garantizar la seguridad durante el uso de radiación - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El uso de radiaciones ionizantes en el ámbito sanitario es una herramienta clave para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En los hospitales del sistema sanitario público de Aragón, estas técnicas se emplean de forma habitual en diferentes especialidades médicas, siempre bajo estrictos controles de seguridad. Más de 4.000 pacientes al año se benefician de ellas en la comunidad autónoma.

Su aplicación permite obtener imágenes del interior del cuerpo mediante pruebas como radiografías o escáneres, así como guiar procedimientos clínicos en tiempo real mediante el uso de rayos X, lo que facilita a los profesionales visualizar el interior del organismo mientras actúan, por ejemplo, en intervenciones cardiacas o en el tratamiento de cálculos renales, o tratar enfermedades mediante el uso controlado de radiación.

Aragón cuenta con una red de hospitales dotados de tecnología avanzada para la aplicación de estas técnicas, con centros de referencia como el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y el Hospital Universitario Miguel Servet, que disponen de equipos de alta precisión para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, entre ellos siete aceleradores lineales actualmente en funcionamiento en la comunidad.

SEGURIDAD Y CONTROL EN EL USO DE LA RADIACIÓN

El uso de la radiación en el ámbito sanitario se realiza bajo estrictas condiciones de control y seguridad, tanto para pacientes, como para profesionales. Los equipos están sometidos a verificaciones periódicas y las instalaciones cuentan con sistemas de protección específicos, como blindajes estructurales y dispositivos de protección individual.

Asimismo, los profesionales disponen de sistemas de monitorización de la exposición, como dosímetros personales, por ejemplo, en formato de anillo o pulsera, que permiten controlar en todo momento los niveles de radiación. Además, utilizan equipos como delantales plomados o protectores tiroideos, especialmente en procedimientos guiados por imagen.

El jefe de Servicio de Radiofísica Hospitalaria del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Pedro Ruiz, ha subrayado que "el uso de la radiación ionizante está estrictamente controlado mediante sistemas de medición y verificación continuos. Los profesionales cuentan con dispositivos que permiten monitorizar la exposición y las instalaciones disponen de medidas de protección específicas como blindajes y equipos de protección individual".

Ruiz ha añadido que "además, se realizan controles periódicos para comprobar que los equipos funcionan correctamente y que las condiciones de seguridad se mantienen en todo momento. Todo ello garantiza que la utilización de la radiación higienizante se realice en condiciones seguras, tanto para los pacientes como para los profesionales".

Igualmente, según ha explicado el jefe del Servicio de Física y Protección Radiológica del Hospital Universitario Miguel Servet, José Antonio Font, el uso de radiaciones ionizantes en el ámbito sanitario "está ampliamente regulado y sometido a controles periódicos que garantizan su seguridad", y ha apostillado que "la radiación, bien utilizada, es segura y el beneficio para el paciente supera ampliamente cualquier riesgo".

MEDICINA NUCLEAR

Otra de las áreas en las que se emplea la radiación es la Medicina Nuclear, donde se utilizan pequeñas cantidades de sustancias radiactivas, denominadas radiofármacos, que se administran al paciente para obtener información funcional del organismo o para tratar determinadas patologías.

Estas técnicas posibilitan, por ejemplo, detectar la actividad de determinados tejidos o valorar la evolución de enfermedades mediante equipos como las gammacámaras o los sistemas PET-TC, que captan la radiación emitida por el propio paciente tras la administración del radiofármaco.

Esto permite obtener imágenes que muestran cómo funcionan los órganos o tejidos, identificando zonas con mayor o menor actividad, lo que resulta clave para el diagnóstico y seguimiento clínico.La preparación y manipulación de estos radiofármacos se realiza en áreas específicas del hospital, denominadas radiofarmacia, donde se aplican estrictas medidas de seguridad y control, con sistemas de protección y equipamiento especializado para garantizar su correcto uso antes de la administración a los pacientes.

PRECISIÓN EN EL TRATAMIENTO

En el ámbito del tratamiento, la radioterapia utiliza radiación de alta energía para actuar sobre las células tumorales, mediante una planificación individualizada que permite concentrar la dosis en la zona a tratar y proteger los tejidos sanos.

En Aragón, estas técnicas tratan cada año a alrededor de 4.000 pacientes a través de la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón (UCMORA). La radioterapia superficial se emplea en el tratamiento de tumores cutáneos, con alrededor de 250 pacientes atendidos anualmente mediante este procedimiento.

Dentro de este ámbito, existen diferentes modalidades, como la radioterapia intraoperatoria, que permite administrar la radiación directamente durante una intervención quirúrgica sobre la zona afectada, logrando aumentar la precisión del tratamiento. En la comunidad, cerca de 200 pacientes al año son tratados mediante este tipo de técnica.

Por su parte, la braquiterapia permite administrar la radiación directamente en la zona afectada mediante la introducción temporal de fuentes radiactivas, lo que facilita una alta precisión en el tratamiento. En Aragón, se aplica a unos 90 pacientes al año, en tumores prostáticos y ginecológicos.

Además, cerca de 30 pacientes son derivados cada año fuera de la comunidad autónoma para la realización de braquiterapia intersticial ginecológica en cáncer de cérvix, una técnica cuya implantación en Aragón se encuentra en desarrollo y cuya puesta en marcha está prevista entre este año y el próximo.

La responsable, dentro de la UCMORA, de la técnica de braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR) en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa es la facultativo especialista Carmen Velilla. "La braquiterapia es una técnica que nos permite administrar la radiación directamente en el interior o muy cerca del tumor, lo que hace posible actuar con una gran precisión y reducir al máximo la dosis en los tejidos sanos", ha indicado..

"En nuestro caso se utiliza principalmente en el tratamiento de tumores ginecológicos y prostáticos y requiere una planificación muy detallada y un trabajo coordinado de distintos profesionales. Actualmente estamos trabajando en la implantación de mezclas de braquiterapia más avanzadas con el objetivo de poder ofrecer estos tratamientos en Aragón y evitar así desplazamientos de pacientes fuera de la comunidad. Todo ello nos permite seguir avanzando en tratamientos cada vez más precisos y personalizados".

EL PAPEL DE LA RADIOFÍSICA HOSPITALARIA

Detrás de todos estos procedimientos, los especialistas en Radiofísica Hospitalaria desempeñan un papel fundamental en la planificación, control y seguridad del uso de la radiación en el ámbito sanitario.Su labor incluye el cálculo de dosis, la verificación de los equipos, el control de calidad y la supervisión de las condiciones de protección radiológica en todas las fases del proceso.

La facultativa especialista en Radiofísica Hospitalaria del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Beatriz García Costa, ha explicado que la radiofísica hospitalaria "es una especialidad poco conocida, pero fundamental en el uso de la radiación en sanidad. Nuestro trabajo consiste en planificar, calcular y verificar cada procedimiento para asegurar que se realiza con la máxima precisión y seguridad".

Ha continuado diciendo que "aunque no estamos de forma directa con el paciente, somos una parte clave para garantizar la seguridad y la seguridad para que todo funcione correctamente y que los tratamientos sean seguros y eficaces".