Aragón ve "flojo" el plan antitabaco por la falta de dotación económica y rechaza prohibir fumar en más espacios

ZARAGOZA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, ha tildado de "flojo" el plan antitabaco propuesto por el Ministerio de Sanidad al entender que la dotación económica es "totalmente insuficiente" y no tener un calendario de ejecución, además de por apostar por la prohibición de fumar en los espacios libres de humo, en lugar de por estrategias basadas en la "voluntariedad" o la "autorregulación"

Así, Gayán ha lamentado que el Ministerio haya rechazado las propuestas de "voluntariedad" y "autorregulación" en varias Comunidades Autónomas, como Aragón, Madrid o Galicia, y que, en su lugar, pretenda hacer una normativa "ampliando los espacios libres de humo por norma".

Del mismo modo, ha criticado que no se concrete cuáles van a ser esos nuevos espacios libres de humo o si van a afectar a campus universitarios, instalaciones deportivas o terrazas.

La directora general ha estimado que, por los "precedentes" y dado que "no hay dotación económica expresa", Aragón recibiría 46.000 euros en un año, lo que ha considerado "totalmente insuficiente".

Además, ha transmitido la preocupación que, en sus palabras, comparten muchas Comunidades Autónomas por "la deriva que está teniendo la Comisión de Salud Pública". "Ni en época de pandemia se habían tenido unas prisas de tan pocas horas para votar un documento tan importante, ha protestado.

Gayán ha señalado que en cuestiones "tan graves y tan importantes" como la vacunación en la etapa covid, "con toda la prisa que había", se debatían y había "un consenso mayor".

"Aquí el consenso está faltando también por las formas y las prisas con las que se trabaja", ha afirmado la directora general, quien ha añadido que "ha molestado a muchas Comunidades Autónomas que el Ministerio ya saque una noticia diciendo las alegaciones que acepta o no, cuando la reunión aún no había comenzado".

A ello ha sumado que, pese a que el Ministerio de Sanidad ha aceptado 180 de 200 alegaciones, "no dice que las más importantes son las que no acepta", lo que a su juicio denota "precipitación" y que "de alguna manera no respetan la importancia que tiene una Comisión de Salud Pública".