Aragón ya reúne 160 proyectos que podrían presentarse a los fondos europeos para la recuperación

ZARAGOZA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha comunicado que la comunidad autónoma ya cuenta con 160 proyectos empresariales que podrían optar a los fondos europeos para la recuperación, de ellos, 89 trasladados por la patronal CEOE, cuantificados en más de 933 millones de euros, y otros 71 más, valorados en más de 7.322 millones de euros.

Así lo ha indicado durante una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, solicitada por Ciudadanos, en la que ha aclarado que en su mayoría son proyectos que, en caso de no recabar financiación europea, "seguirán adelante" y tienen un papel "vertebrador" e "integrador con las pequeñas empresas".

"No hemos parado de trabajar con el tejido productivo", que está "implicado, satisfecho y sintiendo el acompañamiento del Gobierno", ha sentenciado Gastón, que ha recordado que el viernes pasado se hizo público por parte el Ejecutivo el establecimiento de cinco áreas estratégicas que van a dar lugar a cinco grupos de trabajo, integrados por miembros del gobierno y agentes implicados.

Los grupos versarán sobre energías renovables y electromovilidad; logística, carreteras y transporte ferroviario; agroalimentación y economía circular; transformación digital y formación; y nuevos modelos asistenciales y sanitarios.

Gastón ha manifestado que se trata de grupos de trabajo interdepartamentales, que van a analizar todas las propuestas, llevar a cabo la colaboración público-privada, buscar el equilibrio territorial y el apoyo al interés general ya que el objetivo es contar con proyectos "con efecto o impacto inducido".

Además, ha recordado el propósito de actuar como un "lobby aragonés", dando cobertura a los proyectos del tejido productivo autonómico a través de una carta de apoyo, "como aval para ser defendidos en el ámbito nacional o en las diferentes convocatorias" que se puedan producir.

REUNIONES INDIVIDUALIZADAS

La consejera ha asegurado que ella misma y otros miembros de su Departamento mantienen "reuniones individualizadas" para conocer "a fondo" cada proyecto, su alcance y presupuesto, y, al mismo tiempo, se han puesto en contacto con empresas para atender las necesidades de modernización de la administración, que es uno de los ámbitos de financiación que contemplan los fondos de la UE.

De cada proyecto, existe una ficha resumen, que se envían al presidente de Aragón, Javier Lambán, para "su impulso y defensa" ante la interlocución que mantiene con el Gobierno de España, ha contado Gastón.

La consejera ha recordado que el Ejecutivo autonómico trabaja desde julio en estos fondos, cuya finalidad es "facilitar inversiones productivas", que "deben ir dirigidos a la generación de riqueza y empleo a través de la modernización, con otro modo de producir, y también de las administraciones públicas".

Según ha explicado, el Programa Next Generation EU se divide en el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y en la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE). De estos últimos, ha habido una consignación para cada comunidad autónoma que ya está recogida en los Presupuestos de Aragón para 2021, en programas "que cumplen con los requisitos".

Por lo que se refiere a la parte de fondos europeos cuyo reparto no está territorializado, Gastón ha esgrimido que se desconoce "cuánto puede llegar a Aragón" ya que se financiarán proyectos, que se canalizarán a través de programas de los distintos ministerios, que ya están convocado varias manifestaciones públicas de interés.

Gastón ha reconocido que todavía no se dispone "de toda la información que nos gustaría" ya que "faltan concreciones sobre la metodología y gastos elegibles", por ejemplo, y si bien estos fondos son una "oportunidad", ha pedido "no generar expectativas que no sean reales al tejido productivo y a los que peor lo están pasando".

Ha añadido que, mientras tantos, la comunidad autónoma se está preparando para "tener proyectos y una interlocución directa y continuada con el Gobierno de España", así como con el tejido productivo aragonés, "cargado de talento, compromiso y proyectos".

EMBAJADORES

El diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, ha recogido el "guante" que le ha lanzado la consejera, de ser "agentes colaboradores de cara a aportar proyectos" y se ha comprometido a actuar desde su grupo como "embajadores de los fondos europeos", frente una "cierta actitud pasiva" que ha afeado a la consejera, para enfatizar que de cómo se utilicen estos fondos, "dependerá el resultado".

La parlamentaria del PSOE, Beatriz Sánchez, ha esgrimido que los Fondos REACT tienen como finalidad "fortalecer la educación, la sanidad y los servicios sociales y apoyar al tejido productivo para reactivar la economía cuando antes", a los que se sumarán los fondos Next Generation, para proyectos "que tengan gran efecto multiplicador", para cuya captación el Gobierno de Aragón trabaja con los agentes socioeconómicos y Gobierno de España en el plan 'Aragón puede'.

El diputado del PP, Javier Campoy, ha criticado que de la parte territorializada para las comunidades autónomas de los Fondos REACT Aragón vaya a recibir 267 millones de euros, el 2,7 por ciento del total, frente a los 1.700 de Cataluña, el 17 por ciento, por lo que existe "cierta arbitrariedad" porque aquí "no tenemos capacidad de presión, ni negociación", "ni ideas suficientes y "no se ha generado ningún mecanismo de colaboración público-privada para absorber los fondos".

La representante de Podemos, Erika Sanz, ha esgrimido que los fondos REACT van a contribuir al "fortalecimiento del estado del bienestar" ya que "en la media en que se recuperen los servicios públicos iremos saliendo de esta crisis" porque son los que actúan de "red de protección" y del resto de financiación de la UE "veremos con qué procedimientos y quiénes acceden", para desear no acabar "en la casilla de salida de la crisis de 2008, cuando salvamos a la banca".

MIMO

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha pedido poner "mimo" en que los fondos europeos sirvan para "impregnar todo el territorio" partiendo de que el tejido productivo de la comunidad autónoma está formado por pequeñas empresas, pymes y autónomos distribuidos la geografía aragonesa, además de que han de contribuir a una economía "más digital, verde y con empleo de calidad".

La representante de VOX, Marta Fernández, ha subrayado la urgencia de "inyectar liquidez en la economía aragonesa", especialmente a pymes y autónomos y ha preguntado si está previsto aplicar ayudas directas a las actividades en las que las restricciones por la pandemia de la COVID-19 "han supuesto unas pérdidas del 90 por ciento".

La diputada del Partido Aragonés, Esther Peirat, ha opinado que el Gobierno de Aragón "ha tomado la iniciativa en todos los campos para no dejar a nadie atrás", está actuando "con agilidad" con el objetivo final "de conseguir la recuperación" y ha pedido "altura de miras".

El parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha apostado por utilizar estos fondos para "superar las debilidades estructurales en nuestro modelo productivo, "con una economía de muy baja calidad y mucha precariedad", así como para "fortalecer los servicios públicos" y para la digitalización.