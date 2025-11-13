Aramón impulsa la modernización de la estación de Cerler con la renovación del telesilla Sarrau

HUESCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Aramón ha impulsado la actualización de la estación de esquí de Cerler con la renovación del telesilla Sarrau y la ejecución de la segunda fase del plan de modernización de los sistemas de innivación, con el objetivo de mejorar la conectividad y garantizar una experiencia más ágil para los visitantes.

Con una inversión de 4,5 millones de euros, Aramón ha iniciado la instalación del nuevo telesilla cuatriplaza Sarrau, que reemplazará al antiguo biplaza con más de 50 años de historia, ha informado el 'holding' de la nieve.

Desde Aramón, han subrayado que esta renovación supone "un salto cualitativo en la infraestructura de la estación, mejorando la conectividad interna y aumentando la comodidad de los esquiadores".

La nueva infraestructura duplicará la capacidad de transporte, pasando de 720 a 1.600 pasajeros por hora, lo que reducirá considerablemente los tiempos de espera. Además, agilizará el desplazamiento entre los valles de Cerler y Ampriu, mejorando el acceso a las pistas de ambos sectores y descongestionando el telesilla Cogulla.

INVERSIÓN EN NIEVE PRODUCIDA

Aramón también avanza en la segunda fase del plan de modernización de los sistemas de innivación en Cerler, con más de 300 nuevos cañones instalados en su estación.

Uno de los ejes principales de este plan es la construcción de la nueva balsa de acumulación de L'Inllada, situada en la zona de Ampriu. Gracias a esta infraestructura, junto con las ya realizadas en Formigal y Valdelinares, la capacidad total de agua destinada a la innivación se ha incrementado en un 54%.

El proyecto incluye también la innivación completa de pistas emblemáticas como La Olla y Camino de Sarrau, con trazados renovados y mayor anchura, así como la nueva pista Abedules, que incorpora una nueva variante hasta cota 1.500 para mejorar la fluidez y descongestionar la zona baja de la estación. Además, se ha reforzado la innivación en la pista Labert y se consolidan las mejoras ya implantadas en Pinar y Urogallo.