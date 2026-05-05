Arándiga ofrece un programa formativo sobre cuidados a mayores, personas con discapacidad y paliativos

La localidad zaragozana de Arándiga. - AYUNTAMIENTO DE ARÁNDIGA

ARÁNDIGA (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Arándiga y la asociación sin ánimo de lucro OCRE ponen en marcha el programa formativo 'Talleres en áreas específicas del cuidado', una iniciativa centrada en el cuidado a personas mayores, personas con discapacidad, y personas en situación de cuidados paliativos.

La formación es completamente gratuita y está abierta a todos los públicos, y se desarrollará en el Club Social de Arándiga entre los días 25 y 29 de mayo, 1 al 5 de junio y 9 y 10 de junio, en horario de 16.00 a 20.00 horas, con un total de 52 horas lectivas y 30 plazas disponibles.

El programa forma parte del proyecto Laboratorio de regeneración urbana y economía de los cuidados, subvencionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al amparo de la Orden de 27 de junio de 2024 para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación.

La formación será impartida por Ineava, Fundación Rey Ardid y la Universidad de Zaragoza, entidades que abordarán distintas áreas vinculadas al cuidado desde una perspectiva práctica, especializada y adaptada a las necesidades del entorno rural. El objetivo es ofrecer herramientas útiles para mejorar la atención, el acompañamiento y la calidad de vida de personas que requieren cuidados, así como reforzar las capacidades de quienes los prestan.

FORMACIÓN ADAPTADA A LAS NECESIDADES DEL CUIDADO

El programa incluye contenidos relacionados con la psicomotricidad para la salud, la salud natural, la visualización creativa, la estimulación de la memoria, la comunicación efectiva, la accesibilidad en el hogar, la biomecánica del cuidado y el uso de apoyos técnicos como sillas de ruedas y grúas de traslado.

También se trabajarán aspectos vinculados a la atención a personas con demencia, el Alzheimer, la alimentación y nutrición en personas mayores, la higiene, la movilización, la administración de medicamentos, la toma de constantes vitales y la aplicación de técnicas de seguridad y primeros auxilios.

Además, la formación incorpora contenidos sobre el modelo de Atención Centrada en la Persona, la importancia de la biografía y la historia de vida, la comunicación con personas con alteraciones del lenguaje o la conducta, y estrategias de gestión emocional para personas cuidadoras.

REGENERACIÓN TERRITORIAL Y ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS

Con este programa, Arándiga avanza en el desarrollo de un proyecto que conecta la regeneración urbana, la atención a las personas y la lucha contra la despoblación. La iniciativa parte de la idea de que los cuidados son un ámbito clave para mejorar la vida cotidiana en los municipios, generar nuevas oportunidades y fortalecer los servicios vinculados al bienestar de la población.

El proyecto Laboratorio de regeneración urbana y economía de los cuidados se enmarca en una línea de financiación estatal orientada a impulsar proyectos innovadores para la transformación territorial. En este contexto, los talleres buscan contribuir a la formación de personas del municipio y del entorno en competencias vinculadas a los cuidados, un ámbito especialmente relevante en territorios rurales y envejecidos.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 15 de mayo.