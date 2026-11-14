La Archidiócesis atiende a 260.000 personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social en 2025

Presentación de la X Jornada Mundial de los Pobres en la Fundación San Blas - ARCHIDIÓCESIS DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de Zaragoza ha atendido durante 2025 a 260.000 personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, a través de sus diferentes entidades y proyectos de acción social, dando respuesta a necesidades básicas relacionadas con la vivienda, la alimentación, la educación y la salud, entre otras.

Estos datos se han dado a conocer en la presentación de la X Jornada Mundial de los Pobres, celebrada en la Fundación San Blas, en un encuentro organizado por las delegaciones y entidades del Área Caritativa y Social de la Archidiócesis.

El balance refleja la amplitud de la labor social que desarrolla la Iglesia diocesana. Entre los ámbitos de intervención destacan la atención a 27.571 personas migrantes, el acompañamiento de 8.439 personas en procesos de búsqueda de empleo y programas de inserción laboral, la atención a 1.925 personas en centros de rehabilitación de adicciones y el acompañamiento de 206 personas en el ámbito penitenciario.

Estas cifras revelan una acción social que va más allá de la cobertura de necesidades inmediatas y que busca ofrecer oportunidades de desarrollo personal, integración y recuperación de la autonomía a quienes atraviesan situaciones de especial dificultad.

LA FUNDACIÓN SAN BLAS, UN ESPACIO DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO

La Fundación San Blas, situada en el paseo Echegaray y Caballero, está presida por Antón Borraz Ariño, quien ha recordado que la entidad nace en 2012 por iniciativa del párroco Ignacio Cendoya, con el objetivo de ofrecer a las personas sin hogar un lugar donde guardar sus pertenencias.

Lo que comenzó como un servicio de consigna ha ido creciendo para dar respuesta a nuevas necesidades. En la actualidad no solo se ofrecen desayunos, cenas o ropa, sino también atención social, psicológica y orientación laboral, porque nuestro objetivo es que las personas puedan encontrar una salida a su situación de exclusión.

Además, la Fundación cuenta actualmente con tres viviendas supervisadas, con ocho plazas, destinadas a personas sin hogar que se encuentran en procesos de formación, inserción laboral o incorporación al empleo.

La dimensión de la labora de la Fundación refleja que entre enero y octubre de 2026 se ha atendido a 699 personas diferentes, se han servido 24.417 desayunos y 39.083 cenas y se han registrado 16.884 usos del servicio de consigna.

ESCUCHAR A QUIENES VIVEN LA POBREZA EN PRIMERA PERSONA

La X Jornada Mundial de los Pobres se celebra este año bajo el lema 'El Señor es el refugio del pobre', inspirado en el salmo 14,6. En su mensaje para esta Jornada, el papa León XIV invita a la comunidad cristiana a reconocer la dignidad de las personas más vulnerables y a convertirse en un espacio de acogida, escucha y fraternidad.

En esta misma línea, las delegaciones y entidades del Área Caritativa y Social de Zaragoza quieren poner el acento en la dimensión humana de su labor.

Más allá de las cifras, la Jornada pretende dar voz a quienes viven situaciones de pobreza y exclusión, reconociéndolos no solo como destinatarios de ayuda, sino como protagonistas de sus propios procesos y miembros activos de la comunidad.

UN FIN DE SEMANA PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS

Los actos de la Jornada continúan este sábado, 14 de noviembre, a las 17.30 horas, en la parroquia Jesús Maestro, situada en la avenida Puente del Pilar, 18, con un café-encuentro en el que personas acompañadas por distintas entidades sociales compartirán sus experiencias y testimonios junto a voluntarios y miembros de la comunidad cristiana. A las 19.00 horas se celebrará una eucaristía.

El domingo 15 de noviembre, la X Jornada Mundial de los Pobres se celebrará también en las parroquias de la Archidiócesis.

Con estas iniciativas, la Iglesia de Zaragoza quiere renovar su compromiso con las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y recordar que la respuesta a la pobreza requiere no solo recursos materiales, sino también cercanía, escucha, acompañamiento y reconocimiento de la dignidad de cada persona.