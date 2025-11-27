Arde un camión frigorífico cargado de jamones frescos en la AP-2, a la altura de La Almolda (Zaragoza)

Camión calcinado en la AP-2, a la altura de La Almolda. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

LA ALMOLDA (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

Un semirremolque frigorífico, cargado de jamones frescos, ha ardido este jueves, a la altura del kilómetro 54 de la AP-2, a la altura de La Almolda, en sentido Madrid.

En las labores de extinción han participado bomberos de Diputación de Zaragoza del parque de Caspe, que han desplazado una bomba urbana pesada, VIR y bomba nodriza, así como el jefe de mando de La Almunia y una bomba nodriza pesada de Fraga.

Por su parte, la vía ha permanecido cortada hasta las 15.00 horas, en sentido Madrid, con el objetivo de apagar el incendio y retirar el vehículo.