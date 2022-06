Arranz (VOX) alerta del "sesgo ideológico" que "impregna" el currículum educativo

ZARAGOZA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de VOX, David Arranz, ha alertado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, del "sesgo ideológico" que "impregna" el currículum educativo, en alusión a "la ideología de género, el feminismo radical y la estigmatización de personajes históricos". Ha debatido con el consejero de Educación, Felipe Faci, en una comparecencia solicitada por su partido.

David Arranz ha defendido la elaboración de "grandes marcos comunes para toda España y no que se fomente la existencia de 17 modelos autonómicos distintos", tras lo que ha criticado que la Ley Celáa nació "sin consensos" y supone "el octavo cambio sustancial en 40 años de democracia".

Ha manifestado que en los currículum educativos autonómicos "se valora de diferente forma el esfuerzo y el mérito", y ha considerado que "no se puede dejar al albur de las comunidades la regulación de los criterios de promoción y titulación", añadiendo que se genera "desigualdad entre aragoneses" al fijar los criterios cada equipo docente.

Además, ha continuado el diputado de VOX, la nueva legislación educativa obvia el papel de la educación de "ascensor social", de forma que "estamos perjudicando a los alumnos de las familias más humildes y en situación más desfavorecida", tras lo que ha emplazado a "enseñarles a pensar y no lo que deben pensar".

David Arranz ha aseverado que "la idea de educación que se defiende desde el social-comunismo es el adoctrinamiento, un discurso único y políticamente correcto con el que bombardean en las aulas y los medios de comunicación", frente a lo que ha defendido que los padres "realicen la verdadera función de educar" y ha recalcado que "se enseña con el ejemplo", rechazando que "se fuerce a delegar esa función en las instituciones educativas"

El diputado de VOX ha apoyado que se inculquen valores, "pero no controvertidos", no "teorías sesgadas y contrarias al sentir de muchas familias", sino los valores constitucionales. "No legislen ni gobiernen contra la mitad de los aragoneses", ha reclamado.

DISCURSO RADICAL

Por su parte, Faci ha señalado que el currículum de Educación Primaria se centra en "la inclusión, la atención personalizada, el refuerzo, la igualdad y la orientación educativa", y ha preguntado a Arranz "qué tiene en contra de estos principios", exigiéndole "argumentos" y rechazando "el discurso radical e inútil" de VOX.

También ha negado "que se regale el aprobado", ha dejado claro que los docentes son exigentes con los alumnos y ha espetado a Arranz que "no sabe lo que pasa en las aulas".

"No cabe duda de que la sociedad actual es mucho más compleja que hace 25 años, los jóvenes de hoy tienen tantas o más dificultades y el mundo globalizado ha puesto sobre la mesa problemas que jamás se podían pensar", ha dicho Faci, mencionando la emigración económica de miles de jóvenes en la crisis de 2008. También ha afirmado: "Decir que los jóvenes actuales no se han educado en el esfuerzo y no tienen esa visión del esfuerzo me parece que es despreciarlos".

El diputado del PSOE Ignacio Urquizu ha respondido a Arranz que a los diputados de VOX "no les caben en la cabeza" quienes no piensan como ellos y "se empeñan en cosas que no entran en la Constitución", mientras que a los socialistas "no nos sobra nadie". Se ha remitido al Informe PISA para asegurar que España tiene "uno de los mejores sistemas educativos de la OCDE".

La diputada del PP Pilar Cortés ha echado en cara al Gobierno de Aragón que "adelgaza la educación de contenidos" y ha indicado que "las cosas no están bien hechas" en relación al currículum educativo. Desde Cs, Carlos Trullén ha expresado que "el currículum de primaria llega tarde" y ha criticado que "prácticamente no existen" los contenidos mínimos para toda España.

En representación de Podemos, Marta de Santos ha defendido "la libertad de cátedra, la educación integral, las capacidades de lectura, escritura y cálculo, los hábitos de convivencia, la creatividad y la afectividad", añadiendo que "no se regala nada y se promueve el esfuerzo personal".

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha espetado a VOX que "su modelo educativo nos devuelve a la España en blanco y negro" y ha asegurado que "no hay democracia si no hay verdad", tras lo que ha considerado que las propuestas educativas de Arranz "ni son realistas ni atienden a ningún principio pedagógico contemporáneo".

La parlamentaria del PAR Esther Peirat ha apostillado que el actual "nunca sería el modelo educativo del PAR" porque "debilita" el valor del esfuerzo, puntualizando que su partido no considera "que esté en grave riesgo la enseñanza de nuestros niños" y ha confiado en "la mesura" del Departamento de Faci y la comunidad educativa.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha opinado que la intención de Arranz con esta comparecencia era "hacerse un video de YouTube" y ha afirmado que para VOX "la desigualdad, la discriminación y la xenofobia sí generan consenso y son pacíficas", tildando a sus diputados de "profundamente sectarios".