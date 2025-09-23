Arranz (Vox) dice que el indulto a dos de 'Los 6 de Zaragoza' es "una vergüenza" porque "desautoriza" al poder judicial

Los diputados de Vox en las Cortes de Aragón David Arranz, Santiago Morón, Carmen Rouco y Juan Vidal con otros miembros de este partido ante la Delegación del Gobierno en Aragón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón David Arranz ha afirmado este martes que el indulto, por parte del Consejo de Ministros, a dos de 'Los 6 de Zaragoza', es "una vergüenza" porque "desautoriza al poder judicial".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, conceder el indulto a dos de los conocidos como '6 de Zaragoza', en concreto a Francisco Javier Aijón 'Javitxu' y Adrián Latorre, que cumplían condena por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesión a policías por unos incidentes posteriores a la protesta contra un mitin de Vox en la capital aragonesa que tuvo lugar el 17 de enero de 2019.

En declaraciones a los medios de comunicación, ante la Delegación del Gobierno en Aragón, Arranz ha tildado de este colectivo de "delincuentes" y ha recordado que fueron condenados en tres sentencias judiciales consecutivas de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y el Tribunal Supremo.

Arranz ha considerado que el indulto obedece a "motivos políticos e ideológicos, e intereses partidistas de este Gobierno de Pedro Sánchez", aseverando: "Lo que se desprende es que no pasa nada", recalcando que 'Los 6 de Zaragoza' fueron condenados por delitos graves.

El indulto es "muy peligroso" porque "parece que si se hace contra Vox no es delito, es como barra libre, y eso va a poner en peligro a los afiliados de Vox de futuras agresiones e intentos de acallarnos de forma violenta", ha enfatizado el parlamentario de Vox.

Para David Arranz, "una vez más este Gobierno se pone en contra de jueces, magistrados y policías", lo que no le sorprende "porque es el mismo Gobierno que ha indultado a golpistas violentos, a separatistas catalanes y es el mismo Gobierno que se pone del lado de manifestantes pro-palestinos que suspenden la Vuelta Ciclista a España y les parece muy bien".

Ahora, el Gobierno de España de Pedro Sánchez "indulta a estos dos miembros de grupos radicales de extrema izquierda que fueron a reventar un mítin de Vox y lesionaron a policías: Estamos ante un Gobierno del odio que fomenta la violencia, un Gobierno sectario porque siempre son intereses políticos, no hay nada jurídico aquí para que estas personas sean indultadas".

El diputado autonómico de Vox ha dicho también que el indulto "es una arbitrariedad, una discrecionalidad de este Gobierno", preguntándose si es "una cortina de humo, otra distracción para que no estemos pendientes de sus corruptelas o para comer la tostada política a un sector más a la izquierda del PSOE".