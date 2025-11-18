El artista de Monumental Tour entrega a Chueca el galardón logrado por ese evento de música y arte digital

El artista de Monumental Tour, Michael Canitrot, entrega a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el galardón logrado por ese evento de música y arte digital. También se ha sumado la consejera municipal de Educación y Cultura, Sara Fernández - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista impulsor de Monumental Tour, Michel Canitrot, ha entregado a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el galardón Heavent Awards de Francia, que recibió en nombre de la ciudad de Zaragoza por la organización de este evento de gran formato el 24 de octubre de 2024.

Chueca ha recibido a Michel Canitrot en su despacho de Alcaldía en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde han mantenido un encuentro al que también se ha sumado la consejera municipal de Educación y Cultura, Sara Fernández, en el que ha contado el motivo de este premio.

El estreno del espectáculo de música electrónica y arte digital en España que tuvo lugar hace poco más de un año en la plaza del Pilar congregó a unas 45.000 personas, con la fachada de la Basílica del Pilar como protagonista con "guiños" a la historia de la ciudad.

Más de 400 focos y proyectores, música techno y un 'videomapping' dieron forma a este espectáculo que mezcló el sonido con las imágenes más relevantes de la capital aragonesa, su historia y monumentos sobre la fachada principal de la Basilíca del Pilar, frente al altorrelieve de la imagen de la Virgen.