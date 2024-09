El artista Xoel López, que actúa en el SoNna Huesca: "Cada concierto es único y siempre los termina el público"

HUESCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Xoel López es uno de los artistas más solventes y representativos de la escena independiente iberoamericana actual para el que cada disco es un ejercicio de libertad creativa y a la vez un capítulo biográfico. Además, el propio artista ha reconocido: "Cada concierto es único y siempre los termina el público".

La carrera de Xoel López es la de un joven que cantaba en inglés en la Elephant Band o luego como Deluxe y ha pasado a ser reconocido como Mejor Artista Nacional en los Premios de la Música Independiente de 2013. Su último álbum, Caldo Espírito (2023), que es el que presenta en el SoNna Huesca, es el decimosexto de su carrera y el quinto en solitario.

Ha definido Caldo Espírito, su último disco, como "algo más crudo, más visceral", una propuesta en la que se ha atrevido a "ser un poco más directo". "La clave es ser sincero y auténtico con lo que va surgiendo", ha añadido.

Para López, la provincia de Huesca no es algo desconocido, puesto que ya había estado en algunas de sus giras y llega a la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes este viernes con la promesa de ofrecer un concierto "vivo, único, como todos".

"Prometo poner todo de mi parte y estar receptivo a lo que la gente quiera aportar. Creo que los conciertos al final los termina el público; se cierra el círculo cuando el público pone también su parte, su granito de arena", ha afirmado, según han indicado desde la Diputación Provincial de Huesca (DPH).

Acerca de su actividad creativa, López ha comentado: "Cuando compongo sale de un lugar muy primario, casi inevitable, algo que me sucede a nivel casi inconsciente, y una vez que digamos, lo echo fuera, le puedo poner algo más de cabeza, de profesión, para lo que es, digamos, el proceso final: rematarlo, llevarlo a un lugar diferente, ser un poquito más estético o friki incluso jugar, ser un poco más experimental. Pero la base de mis canciones es algo mucho más emocional, más visceral, que casi no controlo. Esa es mi materia prima. Luego me lo paso bien y juego".