Arturo Aliaga, candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón "por unanimidad y aclamación"

Publicado 27/11/2018 19:35:55 CET

ZARAGOZA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, es el candidato de este partido a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones de mayo de 2019, según ha acordado este martes la Comisión Ejecutiva de la formación aragonesista "por unanimidad y aclamación", agradeciéndole que "vuelva a dar la cara".

"No va a haber primarias autonómicas" porque el PAR no tiene "ninguna duda" con Arturo Aliaga y, de hecho, "no hay partido con un líder más consolidado que el PAR", ha expuesto el secretario general, Joaquín Serrano, quien ha dejado claro que en la Ejecutiva "no hay ninguna discrepancia" respecto a este caso.

Serrano ha declarado a los medios de comunicación que los Comités Municipales de las tres capitales provinciales han propuesto al presidente del Comité de Zaragoza, Sergio Larraga, al militante oscense Fernando Carrera y al actual concejal turolense Julio Esteban, para encabezar las listas municipales, aunque si se presentan más candidatos se celebrarían primarias.

Precisamente, los dos "retos importantes" de este partido en los comicios de mayo de 2019 son recuperar la representación institucional en los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca, motivo por el que "se propone un proceso de primarias totalmente abierto que nos garantice que vamos a elegir al mejor candidato", ha continuado Serrano.

La Ejecutiva ha dado el visto bueno a las normas que regularán el proceso de primarias para las tres capitales de provincia, en aplicación de las cuáles el proceso arranca este miércoles y los días 12 y 13 de diciembre se podrán formalizar las candidaturas, proclamándose a los candidatos, si solo hay uno, el día 14, aunque si hubiera más de uno los militantes del PAR votarían el día 18 y los ganadores serían proclamados el 21 de diciembre.

En cuanto al territorio, el PAR ha cerrado unas 400 listas en otros tantos municipios, alcanzando al 82 por ciento de la población, si bien su intención es llegar al 96 por ciento de los aragoneses con unas 600 candidaturas.

En las localidades de más de 5.000 habitantes, excepto en las tres capitales, podrá concurrir a primarias cualquier militante de este partido aunque resida en otro lugar, si bien debe ser una figura "indiscutible" para conseguir ser elegido por los militantes del municipio, ha apuntado Serrano, quien ha indicado que el PAR pretende tener cerradas las candidaturas de las cabeceras de comarca a mitad del mes de enero.

De esta forma, a principios de enero de 2019 el PAR pondrá en marcha su maquinaria electoral con "todo el mundo remangado y con ganas de competir en unas elecciones" porque "Aragón necesita al PAR y vamos a ser muy determinantes en las elecciones de mayo de 2019", ha concluido Joaquín Serrano.