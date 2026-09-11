ASAJA aprecia el aumento del presupuesto contra incendios y pide más apoyo a los agricultores que colaboren en extinción

Tractores entre una intensa humareda provocada por un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Aragón ha aplaudido el incremento del presupuesto del Gobierno de Aragón destinado a la prevención y lucha contra los incendios forestales, que alcanza los 51 millones de euros, pero ha reclamado más apoyo a los agricultores que colaboren en las labores de extinción.

Para ASAJA esta inversión es una apuesta "necesaria" ante la gravedad de los incendios que han afectado al territorio aragonés durante este verano. No obstante, la organización agraria ha estimado que es esfuerzo presupuestario "debe traducirse" también en más medios, formación y apoyo para los agricultores y ganaderos que colaboran sobre el terreno.

El secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla, ha recordado que la organización ya ha trasladado al Gobierno autonómico en junio una serie de demandas para reforzar la participación del sector agrario en la prevención y extinción de incendios.

"Los agricultores y ganaderos somos parte de la solución, no el problema. Por eso, consideramos necesario que los presupuestos incluyan cursos de formación para aquellos que colaboren en las tareas de extinción, de manera que puedan integrarse en los dispositivos de Protección Civil y participar con la preparación y seguridad necesarias".

En este sentido, ASAJA Aragón reclama también que se contemple presupuesto para equipamiento y maquinaria destinados tanto a la prevención como a la extinción, aprovechando los medios y el conocimiento del territorio que ya existen en el sector agrario.

MODIFICAR LA LEY DE MONTES

Además, ASAJA Aragón ha calificado de "urgente" modificar la Ley de Montes y revisar la política silvícola, que "debe dejar de ser un freno" para la gestión activa del territorio.

"No es suficiente con incrementar los medios de extinción: es imprescindible actuar sobre las causas que favorecen la propagación de los incendios y recuperar un monte gestionado y cuidado", ha apremiado.

Solanilla ha insistdo, asimismo, en la necesidad de que el Gobierno de Aragón establezca una línea de ayudas urgentes para los agricultores que han colaborado en los graves incendios de este verano, "compensando" los gastos y trabajos asumidos en beneficio de la protección del territorio y de los pueblos.

"No se puede pedir a los agricultores que arrimen el hombro en los momentos más difíciles y después olvidar los costes que esa colaboración supone. Hay que establecer ayudas para el gasoil utilizado, las fincas labradas para hacer cortafuegos y otras actuaciones realizadas con maquinaria agrícola", ha reclamado.

Desde ASAJA Aragón se considera que el reconocimiento al trabajo realizado "debe ir acompañado" de medidas concretas que permitan compensar los recursos aportados y faciliten que el sector pueda seguir desempeñando un papel activo en la prevención y extinción.

"Valoramos el incremento presupuestario anunciado, pero creemos que es el momento de dar un paso más y contar de forma efectiva con los agricultores y ganaderos. La prevención necesita medios, formación y una colaboración organizada con quienes conocen el territorio y están en primera línea cuando se produce un incendio", concluye Solanilla.