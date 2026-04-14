La asesoría jurídica gratuita del Ayuntamiento de Zaragoza frente a la ocupación ilegal acumula 510 casos en 4 años

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ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas ha atendido 510 asuntos en 4 años, desde que se abriera en 2021, y 21 de ellos se han iniciado este 2026.

Esta asesoría es fruto del convenio que firmaron el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) y que se pone en funcionamiento con el objetivo de orientar a quienes sufren este problema en la ciudad.

"En este primer trimestre se han sumado 21 nuevos casos atendidos, de los que 18 son de propietarios y 3 de vecinos que sufren las consecuencias. Asimismo, de esas consultas realizadas el 38 por ciento ya tienen una situación judicial iniciada, en un 48 por ciento se asesoró para denunciar y en un 14 por ciento no se iniciaron trámites", ha explicado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Respecto al reparto geográfico de los datos de este trimestre, 19 consultas han alcanzado a situaciones repartidas en 9 distritos y dos consultas se han hecho para barrios rurales. Casco Histórico, San José y Delicias han sido las zonas de la ciudad con mayores consultas.

"En cuanto al tipo de bien ocupado, 20 hacían referencia a viviendas particulares y 1 a un local", ha destacado Víctor Serrano. "La ocupación ilegal es un problema que se mantiene con datos casi idénticos en estos años", ha recordado Serrano, quien ha considerado que "la extensión de esta problemática sigue afectando a todos los barrios y es especialmente dura para nuestros vecinos más vulnerables o con rentas más bajas, que pueden encontrarse indefensos ante una situación de estas características".

"En estos años, hemos revertido el trato de favor que los ocupantes ilegales de vivienda llegaron a tener y hemos trabajado conscientes de la protección y el asesoramiento que debe prestar este ayuntamiento a nuestros vecinos, frente a un problema que en el que no tenemos competencia municipal para la acción directa y que se alarga duramente en procesos legales con una normativa nacional que protege más al ocupa que al ciudadano", ha especificado Serrano.

Si se atiende a los datos globales en estos años, por zonas, en total, Casco Histórico, con 98 expedientes; y Delicias, con 95, despuntan con acumulando entre los dos distritos el 36,86 por ciento de los asesoramientos, y completan el ranquin Torrero-La Paz, con 38 casos; San José otros 31; Las Fuentes llega a 28 casos; y Oliver-Valdefierro presenta también 28 casos.

GUÍA INFORMATIVA CIUDADANA

Para completar y facilitar la información, el REICAZ y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen a disposición de todos los ciudadanos la "Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal", que a finales de 2024 se reedita para facilitar la información relativa a cuestiones como qué es la ocupación ilegal, en qué consiste el servicio de asistencia, a quién va dirigido, los protocolos de actuación basados en la legislación actual, el coste y tiempo de los procedimientos, o cómo realizar las denuncias pertinentes.

Este documento se ha repartido por el Ayuntamiento de Zaragoza en Centros Cívicos de la ciudad y en otros equipamientos municipales con la intención de dar a conocer esta asesoría legal gratuita entre los zaragozanos.

La atención del Servicio de Asistencia Jurídica a Afectados por la Ocupación Ilegal de Inmuebles se realiza directamente a través del teléfono 650 662 430, que funciona en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, así como mediante correo electrónico 'consultasocupacionilegal@reicaz.es' disponible las 24 horas del día.