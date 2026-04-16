El portaaviones 'Juan Carlos I', el mayor buque de guerra construido en España, se podrá visitar en Santander - MINISTERIO DE DEFENSA

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portaaviones 'Juan Carlos I' de la Armada, el mayor buque de guerra construido en España, abrirá sus puertas al público este fin de semana en el puerto de Santander y ofrecerá a los ciudadanos la oportunidad de conocer de primera mano una de las embarcaciones más emblemáticas y avanzadas de la Flota.

El Ministerio de Defensa ha informado que hará su entrada en Santander este viernes, para zarpar el lunes 20.

Durante su estancia en la ciudad, mañana se celebrará a bordo una recepción institucional con autoridades civiles y militares, en la que también participarán representantes de la Real Liga Naval Española (RLNE) de Cantabria y Castilla y León. El acto concluirá al ocaso con un Arriado Solemne de Bandera.

Las jornadas de puertas abiertas se celebrarán el sábado 18 y el domingo 19 de abril, de 10.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas.

En las visitas, los asistentes podrán recorrer parte del buque y conocer cómo es la vida y el trabajo a bordo de una de las unidades más representativas de la Armada.

Tras su escala en Santander, el portaaviones tiene previsto hacerse a la mar el lunes 20 de abril a las 9.00 horas para continuar con su programa de actividades.

EL BUQUE

El 'Juan Carlos I' es el mayor buque de guerra construido en España, con 231 metros de eslora y más de 26.000 toneladas de desplazamiento. Diseñado como portaaviones y buque anfibio, puede operar aeronaves de despegue corto y aterrizaje vertical como los AV-8B Plus Harrier II, así como distintos tipos de helicópteros.

Además de sus capacidades aéreas, dispone de una destacada capacidad anfibia, que le permite transportar y proyectar fuerzas de Infantería de Marina. Para ello cuenta con garaje de carga ligera, garaje de carga pesada y un dique inundable, desde el que operan embarcaciones de desembarco para proyectar tropas y material a tierra.

El buque forma parte del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota (GRUPFLOT), integrado además por los buques de asalto anfibio 'Castilla' y 'Galicia', el Grupo Naval de Playa y un Estado Mayor embarcado encargado de planificar y conducir operaciones anfibias.

Diseñado para operar en distintos escenarios, el 'Juan Carlos I' puede desempeñar misiones anfibias, proyectar fuerzas a zonas de operaciones, actuar como plataforma para aviación embarcada y participar en operaciones no bélicas como evacuaciones, apoyo humanitario o asistencia en emergencias.

En este contexto, constituye además una pieza clave en la operación DÉDALO, iniciativa de la Armada orientada a reforzar la presencia naval, la disuasión y la proyección de capacidades expedicionarias en áreas de interés estratégico.

Construido por Navantia, entró en servicio en 2010 y desde entonces ha participado en numerosos ejercicios y misiones nacionales e internacionales.

El portaaviones llegará a Santander en el marco de un crucero de resistencia iniciado el pasado 13 de abril desde la Base Naval de Rota, destinado a comprobar el funcionamiento de sus sistemas tras las recientes obras de mejora realizadas durante su última varada en los astilleros gaditanos.