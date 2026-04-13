La Asociación Alouda de Huesca emplaza a las familias a acoger a 40 niños saharauis del programa 'Vacaciones en paz'

HUESCA 13 Abr. ( EUROPA PRESS) -

La Asociación Alouda de Huesca ha hecho un llamamiento a las familias altoaragonesas para que acojan a los 40 niños saharauis que pasarán este verano en la provincia de Huesca con el programa 'Vacaciones en paz'. Cubierto en tiempo este primer cupo de 40 niños, cabría la posibilidad de que pasasen el verano en Huesca otros cinco niños más.

Así, en total serían 45 niños saharauis de entre 8 y 11 años, 5 de ellos con discapacidad, cuya estancia en el Alto Aragón, con familias de acogida por dos meses, les daría la posibilidad de alejarse de las duras condiciones de vida que padecen en el desierto y en campos de refugiados.

En estos términos se ha expresado la diputada de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Huesca, Lola Ibort, en el marco del programa 'Vacaciones en paz' de la Asociación Alouda, Amigos del pueblo saharaui del Alto Aragón. "Detrás de ello, hay historias, hay nombres y supone una enorme oportunidad de solidaridad", porque "acoger a estos niños es atender sus cuidados, sus descansos, sus revisiones médicas o su alimentación, entre otros".

Por su parte, Loli Crespo, de la Asociación Alouda, ha hecho hincapié en que "acoger a estos niños supone abrirles las puertas de su casa, cuidarlos, atenderlos, alimentarlos, darles mucho cariño y que pasen a formar parte de la familia".

Crespo ha manifestado que "siempre necesitamos tener familias dispuestas a ofrecer su casa a estos niños, que vienen escolarizados y vacunados y, aun así, vamos a hacer unas revisiones médicas porque allí no tienen los medios para hacer unas revisiones pediátricas como aquí".

Crespo ha trasladado que hay familias que sienten temor por cómo resolver cualquier circunstancia que pueda darse con un niño con el que no comparten ni el idioma, pero Alouda lo tiene todo previsto.

Varios monitores viajan con estos chicos y ante cualquier circunstancia se puede contactar con ellos. "Puede ocurrir que un niño llore y no se le sepa consolar y es que hay niños que nunca han salido de su casa y tal vez no sepan trasladar lo que les ocurre, pero hay monitores para hablar con ellos y para hablar con sus familias de origen".

Gemma Bergués es madre de familia acogedora de una niña que lleva cuatro años viniendo a Huesca a pasar sus veranos y ha animado a acoger. "Hay momentos buenos y otros no tanto, pero hay que tener claro que esto es un compromiso, al niño que llega a tu casa, le tiene que ofrecer tu casa, darle tu comida y cuidados, ser una más, un hijo más y la experiencia es enriquecedora para el que acoge como para el que ha sido acogido".

Por su parte, la Coordinadora de Asociaciones con Discapacidad, CADIS, favorece el acogimiento de 5 niños con discapacidad. Desde junio a agosto, los niños saharauis pasarán el verano en Huesca y Alouda organiza tres jornadas de convivencia con las familias y niños en las que se llevarán a cabo distintas actividades y se pone en contacto a todas las familias.