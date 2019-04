La Asociación de Atención Temprana pide eliminar listas de espera y extender el programa hasta los 6.000 niños

Publicado 14/04/2019 12:22:52 CET

ZARAGOZA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Aragonesa de Profesionales de Atención Temprana ha reclamado la eliminación de las listas de espera para acceder a este programa en la Comunidad autónoma, así como extenderlo hasta alcanzar los 6.000 niños de 0 a 6 años que se estima que son susceptibles de beneficiarse del mismo, junto a sus familias.

Se considera la Atención Temprana como el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno para dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación Aragonesa de Profesionales de Atención Temprana, José Luis Peña, que es neuropediatra del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y que también está al frente de la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana-GAT.

Peña ha explicado que este lunes, 15 de abril, se celebra por primera vez el Día Nacional de la Atención Temprana, jornada en la que se leerá un manifiesto en todo el país. En Zaragoza, será en un acto que se celebrará de 18.00 a 19.00 horas en la plaza de los Sitios.

José Luis Peña ha detallado que el manifiesto es general y en él se reivindica avanzar hacia un modelo común de Atención Temprana en toda España, con una ley estatal que lo reconozca como derecho subjetivo y con una asistencia gratuita y descentralizada. En cada Comunidad, el texto incluye algunas peticiones específicas, puesto que la situación en el territorio nacional es muy dispar.

En el caso de Aragón, Peña ha indicado que "hay un buen programa", si bien ha considerado que hay cuestiones que mejorar, como las listas de espera que se han generado en Zaragoza este año por un problema de gestión, cuando "son niños muy pequeños que requieren de una actuación inmediata, tanto ellos, como sus familias".

CASI 9.500 NIÑOS ATENDIDOS

En Aragón, en 2018, se ha atendido a 2.042 niños, mientras que desde que se puso en marcha el programa, en 2003, han pasado por él 9.488 menores. "Estamos atendiendo al 3 por ciento de los niños de 0 a 6 años que presentan algún signo de alarma en su desarrollo y evolución", ha apuntado el especialista.

Sin embargo, ha añadido, la literatura científica apunta a que hasta el diez por ciento de los niños de 0 a 6 años "pueden precisar en un momento dado" de la Atención Temprana y puesto que en Aragón hay unos 67.000 niños de esa edad, habría unos 4.000 que están sin esa atención.

Según ha comentado el especialista, actualmente se atiende a niños con trastornos del neurodesarrollo, con autismo, discapacidad intelectual, parálisis cerebral, trastornos del lenguaje o niños con deficiencias sensoriales --visuales o auditivas--, es decir, menores que cuando cumplan los siete años van a seguir teniendo esas afecciones.

Aquellos a los que todavía no llega el programa son niños que tienen problemas como hiperactividad, trastornos del sueño o del lenguaje, menores que en un momento de su evolución requieren de algún tipo de tratamiento, pero que no llegan a los centros de Atención Temprana, cuando "atendiendo al niño de forma global y más coordinada se obtendrían mejores resultados con una menor intervención".

Peña también ha dicho que podrían beneficiarse de este programa y no lo hacen menores en situación de riesgo psicosocial, como niños adoptados o de acogida, de familias inmigrantes con riesgo de exclusión, menores de familias desestructuradas que pueden requerir de una actuación puntual, tanto ellos, como sus familias, permitiendo solucionar los problemas, como pueden ser que no duerman o no coman.

Entre los signos de alarma para detectar que un menor puede necesitar la Atención Temprana, Peña ha mencionado problemas con la alimentación, el lenguaje, motores --como no usar las manos o solo utilizar una-- o de relación social, como "no atender, no mantener la mirada, no sonreír a la madre o manifestar falta de apego", ha relatado.

El especialista ha aclarado que hay que tener en cuenta la edad del niño, ya que a cada etapa le corresponden unos comportamientos determinados, así como la evolución del menor ya que, a veces, estas manifestaciones desaparecen, mientras que en otros casos empeoran.

El objetivo final es que puedan "alcanzar su mejor desarrollo" y para eso se ayuda a niños y familias. José Luis Peña ha sostenido, asimismo, que se puede actuar en la prevención, "evitando que los niños y familias tengan problemas en la crianza", desde la gestión e incluso antes, "cuando una mujer decide quedarse embarazada".

COORDINACIÓN

Desde la Asociación Aragonesa de Profesionales de Atención Temprana también ha pedido que mejore la coordinación de estos equipos con el ámbito educativo, sanitario y de los servicios sociales porque la Atención Temprana es "una buena inversión" que "está resultando barata" ya que es rentable "desde el puntos de vista económico y humano", pero "aún se puede sacar más partido".

Según ha dicho José Luis Peña, en las encuestas de satisfacción del programa siempre obtienen resultados positivos y ha recordado que para los usuarios es de acceso universal y gratuito en esta Comunidad autónoma, donde depende del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

En Aragón, hay 25 centros de desarrollo infantil y atención temprana, que cuentan con la participación de entidades concertadas como FAT, DFA, FDown y UTE Huesca, y con 282 profesionales.

Peña ha remarcado el carácter multidisciplinar de los mismos ya que estos equipos cuentan con médicos, neuropediatras, fisioterapeutas, logopedas, educadores, trabajadores sociales, docentes, enfermeros, terapeutas ocupacionales, psicólogos, pedagogos o psicopedadogos, especialistas que se han formado en el desarrollo del niño.

En este punto, ha incidido en la importancia de la cualificación de los profesionales que se dedican a esta actividad, así como dotarles de unas condiciones laborales estables y equiparadas con las de sus compañeros de educación y sanidad.

Estos equipos reciben al niño y a la familia, hacen una valoración global y luego organizan un tratamiento, que puede incluir sesiones y la coordinación con el colegio o el centro sanitario u hospitalario, "tratando de que la familia intervenga en planificación y objetivos" que se marquen.

Respecto a la forma de acceso al programa de Atención Temprana, Peña ha dicho que "hay menores que desde que nacen acceden a él" puesto que han sido grandes prematuros o presentan autismo, discapacidad intelectual o física, e incluso hay patologías que se detectan en diagnóstico prenatal, mientras que otros menores son detectados por la familia, tanto padres, como abuelos, así como en las guarderías o por parte de los pediatras.

La celebración de primer día nacional en Zaragoza será un día "festivo y reivindicativo", así como para sensibilizar a la sociedad, ha dicho el presidente de la Asociación Aragonesa de Profesionales de Atención Temprana, jornada que incluirá juegos, actividades y ambientación musical.

También estarán presentes los bomberos de Zaragoza con un camión con autoescala. Además de leerse el manifiesto, actuará el músico zaragozano Cuti Vericad, padre de un niño autista, al que le ha dedicado la canción 'Teo el astronauta'.