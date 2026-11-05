La asociación empresarial de La Jacetania recibe el Premio Nacional de Comercio Interior 2026

Archivo - Imagen de archivo de la Fiesta del Comercio en la Calle de Jaca - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA JACETANIA - Archivo

JACA (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Empresas de la Jacetania (ACOMSEJA) ha sido distinguida con el Premio Nacional de Comercio Interior 2026 en la modalidad de Centros Comerciales Abiertos, concedido por la Secretaría de Estado de Comercio y dotado con 25.000 euros.

El galardón representa el mayor reconocimiento institucional recibido por la asociación en sus veinte años de trayectoria y sitúa a Jaca entre los referentes nacionales del asociacionismo comercial y la dinamización del pequeño comercio.

El premio reconoce el trabajo desarrollado por ACOMSEJA para fortalecer el tejido comercial de Jaca, impulsar el consumo de proximidad y defender un modelo de comercio estrechamente vinculado a la vida económica y social de la ciudad.

Una labor sostenida durante dos décadas, en un territorio con características muy particulares, donde el comercio tradicional convive con una intensa actividad turística y debe adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo, la transformación digital y las nuevas exigencias del mercado.

La presidenta de ACOMSEJA, Marian Bandrés, ha expresado su satisfacción por un galardón que ha considerado especialmente significativo para la asociación y para el conjunto de los establecimientos que forman parte de ella.

"Este premio es el mayor reconocimiento posible que puede recibir nuestra asociación después de veinte años de actividad en los que nos hemos centrado en reivindicar el comercio local, el consumo de proximidad y la importancia del comercio tradicional como elemento clave de la economía de un lugar como Jaca", ha señalado.

La modalidad en la que ha resultado galardonada ACOMSEJA está destinada específicamente a reconocer el asociacionismo comercial, la promoción de los centros comerciales abiertos y el desarrollo de sus estructuras de gestión. Se trata, por tanto, de una distinción que reconoce no solo iniciativas concretas, sino también la capacidad de organización, representación y trabajo colectivo del sector.

PARTICULARIDADES

Bandrés ha destacado que el reconocimiento adquiere una dimensión especial por las características de Jaca, una pequeña ciudad del Pirineo cuya economía mantiene una estrecha relación con el turismo y los servicios.

"Trabajamos en un territorio que tiene sus propias particularidades. La estacionalidad turística condiciona buena parte de nuestra actividad, pero también tenemos que afrontar desafíos como el relevo generacional de los negocios, la competencia del comercio electrónico o la necesidad de mantener una oferta comercial atractiva durante todo el año*", ha explicado.

En este sentido, la presidenta ha insistido en que el comercio de proximidad desempeña una función que trasciende la actividad económica. Los establecimientos tradicionales contribuyen a mantener vivas las calles, generan empleo, favorecen las relaciones sociales y forman parte de la identidad de una ciudad como Jaca, que debe atender tanto las necesidades de sus vecinos como las de los miles de visitantes que recibe a lo largo del año.

El reconocimiento nacional supone, además, un respaldo al modelo de trabajo desarrollado por ACOMSEJA, basado en la colaboración entre empresas, la organización de campañas de dinamización comercial, la promoción conjunta de los establecimientos y la interlocución permanente con las administraciones públicas. Iniciativas que buscan mejorar la competitividad de los negocios locales y reforzar el atractivo comercial de Jaca frente a otros destinos y fórmulas de consumo.

Bandrés ha recordado, en este sentido, que "durante los últimos años hemos apostado por una estrategia de comunicación que ha contribuido a reforzar la identidad de Jaca como centro comercial abierto.

Creo que uno de nuestros mayores logros ha sido conseguir que tanto los vecinos como quienes nos visitan hayan hecho suya nuestra marca "Muy de Jaca", hasta convertirla en un símbolo de identidad y de pertenencia a nuestra comunidad". La presidenta de ACOMSEJA considera que, como consecuencia de esta estrategia de comunicación, "hemos conseguido crear un vínculo emocional con el comercio local, reforzando el arraigo y el reconocimiento de nuestros establecimientos tradicionales".

DEL RECONOCIMIENTO ARAGONÉS AL PREMIO NACIONAL

El Premio Nacional de Comercio Interior llega apenas dos años después de que ACOMSEJA recibiera, en 2024, el Premio a la Mejor Asociación de Comercio de Aragón, concedido por el Gobierno de Aragón. Aquel galardón supuso un primer respaldo institucional a la trayectoria de la asociación, que ahora alcanza una nueva dimensión con una distinción concedida por el Gobierno de España.

Para ACOMSEJA, el premio confirma que las iniciativas desarrolladas desde un territorio de montaña, con una población y un mercado potencial limitados, pueden convertirse en experiencias de referencia para el conjunto del sector comercial español.

"Este reconocimiento pertenece a nuestros asociados, a los comerciantes que cada mañana levantan la persiana de sus establecimientos, que arriesgan, invierten y siguen creyendo en el futuro de nuestra ciudad. También a todas las personas que, a lo largo de estos veinte años, han trabajado desde ACOMSEJA para defender sus intereses", ha destacado Bandrés.

UNO DE LOS CINCO PREMIOS NACIONALES DE COMERCIO INTERIOR

Los Premios Nacionales de Comercio Interior, convocados por la Secretaría de Estado de Comercio, tienen como objetivo reconocer iniciativas que contribuyen a la modernización, competitividad y fortalecimiento del comercio minorista español.

La convocatoria de 2026 contemplaba cinco modalidades: Compromiso Municipal con el Pequeño Comercio, Trayectoria del Pequeño Comercio, Emprendimiento en el Comercio, Centros Comerciales Abiertos e Ideas Tecnológicas aplicables al Comercio.

ARAGÓN CONSIGUE TRES DE LOS CINCO PREMIOS NACIONALES

La resolución de los Premios Nacionales de Comercio Interior 2026 deja un balance especialmente favorable para Aragón, que consigue tres de los cinco galardones concedidos por la Secretaría de Estado de Comercio.

Junto al reconocimiento a ACOMSEJA, el Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza) ha obtenido el Premio Nacional al Compromiso Municipal con el Pequeño Comercio, de carácter honorífico, mientras que la firma zaragozana Paris64 Brand S.L. ha sido distinguida con el Premio Nacional al Emprendimiento en el Comercio, dotado con 25.000 euros.

Los otros dos premios han recaído en Saldos Muñoz S.L., de Soria, en la modalidad de Trayectoria del Pequeño Comercio, y en Opcions de Consum Responsable SCCL, de Barcelona, en la categoría de Ideas Tecnológicas aplicables al Comercio, ambos dotados también con 25.000 euros.

La presencia aragonesa entre los reconocimientos se completa con una mención honorífica a la Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca, en la modalidad de Ideas Tecnológicas aplicables al Comercio.

Por su parte, en la categoría de Centros Comerciales Abiertos, en la que ha resultado ganadora ACOMSEJA, se ha concedido un accésit a Tolosa&Co Elkarte Profesionala, de Guipúzcoa, y una mención honorífica a la Asociación de Empresarios y Emprendedores de Alhaurín el Grande, de Málaga.