La Asociación Provincial Comercio Teruel crea un proyecto para captar alumnos de FP

La presidenta de la Asociación Provincial Comercio Teruel, Charo Guillén; y el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Teruel, Luis Girón, presentan el proyecto "Talento Joven y Comercio Local" - ASOCIACIÓN PROVINCIAL COMERCIO TERUEL

TERUEL 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial Comercio Teruel y el Ayuntamiento de Teruel han presentado el proyecto "Talento Joven y Comercio Local", una nueva iniciativa dirigida al alumnado de Formación Profesional con el objetivo de fomentar la empleabilidad juvenil, acercar el comercio local a los jóvenes y reforzar el vínculo entre la formación y el tejido económico del territorio.

El acto de presentación ha contado con la participación de la presidenta de la Asociación Provincial Comercio Teruel, Charo Guillén; y el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Teruel, Luis Girón, quienes han destacado la importancia de impulsar acciones que conecten a los estudiantes con oportunidades profesionales reales dentro de la provincia.

Este programa nace como una nueva línea de trabajo de la asociación y consiste en una serie de charlas motivacionales y prácticas que se impartirán en centros educativos de Teruel capital que cuentan con ciclos de Formación Profesional.

Las sesiones, con una duración aproximada de dos horas, abordarán aspectos clave como la actitud y la confianza para acceder al mercado laboral, casos reales de éxito, orientación práctica para iniciar un camino profesional y educación económica básica desde una perspectiva realista.

La iniciativa comenzará con una fase piloto en distintos institutos de Teruel capital, lo que permitirá evaluar resultados y adaptar los contenidos antes de su futura ampliación al resto de la provincia.

Con ello, se pretende contribuir a fijar talento joven en el territorio y realzar el comercio y los servicios como sectores con oportunidades reales de desarrollo profesional.

Desde la Asociación Provincial Comercio Teruel se ha destacado que este proyecto refuerza su compromiso con el futuro del comercio local, apostando por la formación, la orientación profesional y la conexión directa entre jóvenes y empresas del entorno.