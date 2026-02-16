Aspace es la propuesta ganadora de la iniciativa 'Un deseo cumplido', de Fundación Ibercaja

Aspace Zaragoza. - FUNDACIÓN IBERCAJA.

ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Un deseo cumplido', impulsada por segundo año por Fundación Ibercaja, ya tiene su propuesta ganadora. Se trata de Fundación Aspace Zaragoza, una asociación sin ánimo de lucro que ofrece atención integral y tratamiento especializado durante todos los ciclos vitales de personas con parálisis cerebral y patologías afines, fomentando el desarrollo personal y la calidad de vida.

Desde Fundación Aspace Zaragoza trabajan tomando como elemento indispensable en todos los ámbitos de actuación del Sistema de Gestión de calidad.

La implementación de Sistemas de Comunicación Aumentativa y Al-ternativa (SAACs) ha sido una prioridad para la entidad, reconociendo su importancia para facilitar la expresión, la participación y la autonomía de las personas con dificultades de comunicación.

Gracias a la iniciativa impulsada por Fundación Ibercaja, se cumple su deseo de optimizar el acceso a estos sistemas mediante tecnología de control ocular en personas adultas con parálisis cerebral, favoreciendo su comunicación, autonomía y participación social.

Aspace Zaragoza crea entornos de aprendizaje inclusivos donde cada persona pueda expresarse, participar y alcanzar su máximo potencial. Este proyecto no solo transforma la vida de las personas que se encuentran en la Fundación, sino que también genera un impacto positivo en sus familias y en la comunidad en general, al promover la comunicación y la autonomía.

A través de la colaboración de Fundación Ibercaja, se ha podido adquirir una pantalla para comunicación ComuniQaEye, soporte y licencia. Precisamente, el principal propósito con el que Fundación Ibercaja ha impulsado de nuevo 'Un deseo cumplido' era invitar a la sociedad a compartir la historia de sueños inspiradores, apoyando económicamente los proyectos desarrollados por entidades sociales, para así hacer realidad aquellos deseos que pueden transformar vidas y mejorar a la sociedad.

'Un deseo cumplido' tiene como propósito fomentar la solidaridad a través de iniciativas que beneficien a personas o comunidades en situación de vulnerabilidad. En definitiva, Fundación Ibercaja ayuda a cumplir ese deseo que ha sido un motor de inspiración, que, con el apoyo adecuado, puede finalmente convertirse en realidad.

Fundación Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, dedicada a la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales para impulsar el desarrollo de las personas generando acciones para mejorar el territorio.

En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo.