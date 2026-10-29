Aspansor Zaragoza da vida a dos cabezudos con implante coclear que acercarán la discapacidad auditiva a la ciudadanía

Cartel de presentación de los cabezudos Lía y Bruno. - ASPANSOR

ZARAGOZA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Padres de Niños Sordos de Zaragoza (Aspansor) da vida a dos nuevos cabezudos con implante coclear, Lía y Bruno, que nacen con el objetivo de acercar la discapacidad auditiva a la ciudadanía y abrir nuevos espacios de sensibilización.

Estos nuevos personajes se presentarán a los zaragozanos este próximo sábado, 31 de octubre, en Harinera ZGZ, dando así inicio a un programa de actividades desarrollado gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Cultural, y que se extenderá hasta el mes de diciembre.

La iniciativa parte de la idea de crear unos cabezudos propios que representaran la discapacidad auditiva y permitieran unir una tradición tan vinculada a la cultura popular con una realidad que, en muchas ocasiones, permanece invisible para gran parte de la sociedad.

La propuesta busca ir un paso más allá de las acciones de sensibilización habituales y conseguir que la discapacidad auditiva esté presente en espacios cotidianos, culturales y de ocio de la ciudad de Zaragoza. El propósito es llamar la atención, despertar la curiosidad y generar conversaciones de una manera cercana, especialmente entre niños, jóvenes y familias.

DE UNA IDEA DE LOS JÓVENES A UN PROYECTO REAL

La idea de crear estos personajes surgió con el concurso X Talento Challenge de Fundación ONCE. Cuando se abrió la convocatoria de la cuarta edición, la entidad decidió aprovechar la oportunidad para dar forma y trasladar al papel una propuesta que los jóvenes ya habían comenzado a imaginar.

Fueron ellos quienes participaron en la creación de la idea, en la definición de los personajes y en el planteamiento de cómo debían ser los cabezudos, siempre acompañados y guiados por los profesionales de ASPANSOR.

El proyecto CabezuDO llegó a la fase final de la cuarta edición del X Talento Challenge. Aunque finalmente no resultó ganador, alcanzar esa fase hizo que esta idea se haya terminado convirtiendo en un proyecto real que ahora llega a la ciudad de Zaragoza.

LÍA Y BRUNO

Los protagonistas de este proyecto, Lía y Bruno, son dos personajes ficticio creados específicamente para Aspansor Zaragoza. Por un lado, Lía representa a una joven que nació sorda, lleva dos implantes cocleares y estudia y representa una realidad en la que la discapacidad auditiva forma parte de la vida cotidiana desde la infancia.

Por su parte, Bruno representa a una persona que pierde la audición durante la edad adulta y que lleva un implante coclear, mostrando así que la discapacidad auditiva también puede aparecer en diferentes momentos de la vida y cambiarla de manera importante.

Lía y Bruno no pretenden representar a todas las personas con discapacidad auditiva, ya que cada persona sorda tiene una historia, unas necesidades, una forma de comunicarse y unas circunstancias diferentes. Precisamente por eso, los dos personajes permiten acercar al público a dos posibles realidades y abrir la puerta a conocer la diversidad que existe dentro de la discapacidad auditiva.

Una de las características más reconocibles de ambos cabezudos es la presencia visible del implante coclear. Los jóvenes de Aspansor han considerado importante que la prótesis formara parte claramente de la imagen de los personajes, porque los implantes cocleares son dispositivos que pueden verse y porque esa característica permite identificar desde el primer momento el vínculo de Lía y Bruno con la discapacidad auditiva.

El objetivo es que Lía y Bruno puedan convertirse en una herramienta de sensibilización que llegue progresivamente a otros espacios de Zaragoza: centros educativos, centros de mayores, fiestas de los barrios, actividades culturales, espacios de ocio y otros lugares de encuentro ciudadano.

DE LOS BOCETOS DE LOS JÓVENES A LOS CABEZUDOS

La materialización de esta idea ha corrido a cargo de Eskuartean Imaginería Festiva, taller especializado en gigantes, cabezudos e imaginería festiva popular, que cuenta con más de diez años de experiencia en este ámbito y más de un centenar de figuras de nueva creación.

Eskuartean ha confeccionado los dos cabezudos específicamente para Aspansor a partir de los bocetos y propuestas desarrollados por los jóvenes junto al equipo profesional de la entidad. Los cabezudos tienen un tamaño cadete, pensado para facilitar su participación por parte de personas jóvenes, y se han utilizado materiales más ligeros que los de los antiguos cabezudos tradicionales.

La visibilidad del portador se realiza a través de la zona de la boca del personaje, siguiendo los sistemas habituales de este tipo de figuras. Eskuartean explica que sus cabezudos se diseñan previamente mediante bocetos y que incorporan sistemas interiores para facilitar su adaptación al portador.

TRADICIÓN, CULTURA E INNOVACIÓN

Este proyecto nace con una finalidad clara: incorporar la discapacidad auditiva a una tradición popular y cultural como los cabezudos y utilizarla como una herramienta de sensibilización. Así, combina tradición, cultura, innovación y participación.

Los cabezudos permiten acercar una realidad social a través de un elemento reconocible y cercano para la ciudadanía. Lía y Bruno pueden formar parte de actividades infantiles, encuentros juveniles, acciones educativas, propuestas culturales y celebraciones populares, generando espacios donde hablar de discapacidad auditiva de una forma natural.

Además, el proyecto pretende poner el foco en una de las características de la discapacidad auditiva: su invisibilidad. Una persona puede tener una pérdida auditiva y, a simple vista, no ser evidente para quienes están a su alrededor. Esta falta de visibilidad puede provocar que determinadas necesidades de comunicación pasen desapercibidas.

HARINERA ZGZ, PUNTO DE PARTIDA PARA LLEGAR A TODA LA CIUDAD

Para hacer realidad esta nueva etapa del proyecto, ASPANSOR Zaragoza ha establecido una colaboración con Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Cultural- Harinera ZGZ, que permitirá desarrollar durante los próximos meses un programa de actividades lúdicas y participativas en torno a Lía y Bruno, con el objetivo de acercar la discapacidad auditiva a diferentes públicos.

El programa está abierto a niños, niñas, jóvenes y familias, y pretende que cualquier persona pueda acercarse a conocer a Lía y Bruno, independientemente de que tenga o no relación previa con esta discapacidad.

Harinera se convierte así en el primer espacio donde los dos personajes podrán desarrollar su nueva función como herramientas de sensibilización.