El Auditorio de Zaragoza acoge a la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlín, en la celebración del centenario de su fundación

ZARAGOZA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rundfunk-Sinfonieorchester Berlín (RSB), orquesta sinfónica berlinesa fundada en 1923 y especializada en música del siglo XX, ofrece un concierto este jueves, 2 de noviembre, a las 19.30 horas, en el marco de la nueva Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza 2023-2024, bajo la dirección de Vladimir Jurowski. Se contará también con la presencia en este concierto del joven pianista canadiense Jan Lisiecki.

La historia de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín se remonta a la primera 'Hora Musical' de la radio alemana en octubre de 1923, y desde entonces importantes compositores contemporáneos han pasado por el podio de la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlín o han interpretado sus propias obras como solistas. La RSB se ha convertido en un vehículo extraordinario para jóvenes directores de la escena musical internacional.

Todos sus conciertos sinfónicos se retransmiten por radio gracias a sus estrechos vínculos con Deutschlandfunk y Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Su colaboración con Deutschlandradio sigue dando buenos resultados en cuanto a grabaciones discográficas.

Con un proyecto comenzado en 2015, se abrió un nuevo capítulo bajo la batuta de Vladimir Jurowski, con cuatro grabaciones actualmente en producción. Desde hace más de 50 años, la RSB ha sido regularmente invitada a tocar en Japón y Corea, así como en festivales alemanes y europeos y en centros musicales de todo el mundo, han indicado desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

VLADIMIR JUROWSKI, DIRECTOR

Vladimir Jurowski es titular de la Bayerische Staatsoper de Múnich desde 2021, y titular de la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlín (RSB). En 2021 finalizó su mandato como titular de la London Philharmonic (LPO), para convertirse en su Director Emérito.

Artista Principal de la Orquesta del Siglo de las Luces, ha ocupado los cargos de Director Musical de la Ópera del Festival de Glyndebourne (2001-2013), Director Artístico de la Sinfónica Académica Estatal Rusa (2010-2020), Principal Director Invitado de la Orquesta Nacional Rusa (2005-2009) y Director Artístico del Festival Internacional George Enescu (2017-2021).

Fue Primer Kapellmeister de la Komische Oper de Berlín (1997-2000), y Principal Director Invitado del Teatro Comunale di Bologna (2000-2003).

En 2023-24, concluye su aclamado Ciclo del Anillo de la LPO con Götterdämmerung, dirige el estreno en Múnich de Die Passagierin (Weinberg), así como una nueva producción de Die Fledermaus (Strauss), y Wozzeck y Elektra en la Bayerische Staatsoper, así como repertorio de concierto con la Rundfunk-Sinfonieorchester y la Bayerisches Staatsorchester.

JAN LISIECKI, PIANISTA

Por su parte, Jan Lisiecki, a sus 28 años, ofrece más de cien conciertos al año y ha colaborado estrechamente con directores como Sir Antonio Pappano, Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding, Manfred Honeck y Claudio Abbado.

En 2021-2022 presentó un programa de recitales con los Nocturnos y Estudios de Chopin en más de 30 ciudades. Recientemente interpretó un ciclo de Lieder de Beethoven con Matthias Goerne, en el Festival de Salzburgo, y ha actuado con la Filarmónica de Nueva York, Chicago Symphony, Staatskapelle Dresden, Orchestre de Paris, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks y London Symphony.

Asimismo, en la temporada 2022-2023 realizó una residencia en la Elbphilharmonie Hamburg y la Philharmonie Köln, la gala inaugural de la temporada de la Seattle Symphony, giras con la Wiener Symphoniker, la Royal Philharmonic Orchestra y un regreso a la Academy of St Martin in the Fields, volvió al Teatro alla Scala, en recital y con la Filarmonica della Scala.

Sus grabaciones han sido galardonadas con los premios JUNO y ECHO Klassik. A los dieciocho años, se convirtió en el más joven ganador del Premio Gramophone al Artista Joven y recibió el Premio Leonard Bernstein. En 2012 fue nombrado Embajador de UNICEF en Canadá.