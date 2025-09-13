El Aula de Medio Ambiente Urbano La Calle Indiscreta reabre con nuevas actividades gratuitas para todos los públicos

Una de las actividades que se realizan en el Aula de Medio Ambiente Urbano. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Aula de Medio Ambiente Urbano La Calle Indiscreta, un espacio de la Dirección General de Educación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, inicia desde septiembre un nuevo curso escolar con una amplia programación de actividades gratuitas dirigidas a colectivos educativos, asociaciones y público en general.

El Aula, ubicada en la calle Juan Pablo Bonet, 7, en el centro de Zaragoza, es un espacio clave en educación y sensibilización ambiental desde su apertura en 2007. Con un enfoque cercano y participativo, La Calle Indiscreta ofrece visitas tematizadas, talleres y otras acciones que abordan cuestiones clave como la economía circular, la movilidad sostenible, el consumo responsable, la biodiversidad urbana o el cambio climático, entre otros temas de interés.

Con la propuesta de este nuevo curso, La Calle Indiscreta renueva su programa educativo actualizándolo para hacer frente a las nuevas problemáticas socioambientales que surgen en entornos urbanos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, reafirmando así su papel como centro de referencia en Aragón, en el que aprender, experimentar y construir soluciones conjuntas para un futuro más sostenible.

La reapertura tras las vacaciones supone una nueva oportunidad para seguir fomentando la reflexión y la acción colectiva frente a los retos ambientales actuales, desde un enfoque participativo y accesible para todas las edades.

Se retomarán propuestas dirigidas a la comunidad educativa, que incluyen actividades escolares adaptadas a cada etapa y otros programas complementarios como el Aula Viajera o las Maletas Viajeras. Además, también se ofrecen actividades abiertas al público como talleres de cocina de aprovechamiento, encuentros sobre moda sostenible, charlas divulgativas y celebraciones de efemérides ambientales internacionales.

LA CALLE INDISCRETA

La Calle Indiscreta es el Aula de Medio Ambiente Urbano del Gobierno de Aragón, ubicada en Zaragoza. Su objetivo es acercar la sostenibilidad a la ciudadanía mediante actividades educativas, talleres, exposiciones y programas escolares.

Es un espacio gratuito, abierto a todas las edades, que fomenta la reflexión y la toma de decisiones ambientalmente responsables sobre temas como el consumo, la movilidad, la biodiversidad y la economía circular. Su larga trayectoria de actividad ha logrado que se consolide como un referente en educación y sensibilización ambiental en Aragón.

Para más información se puede contactar llamando al número de teléfono 976 382 029 y consultando la web 'lacalleindiscreta.es'.