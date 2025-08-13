El IPC sube al 2,9% en Aragón en el mes de julio

Archivo - El precio dela electricidad, uno de los que más ha subido en el mes de julio. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 2,9% en Aragón en julio en tasa interanual, cuatro décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadenan dos meses de subidas en Aragón. En términos mensuales, la inflación en Aragón se mantuvo un 0%, mientras que en lo que va de añola subida llega al 2%.

Donde más subieron los precios en Aragón respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,8% más que en julio de 2024 (+2,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 5,3% más (+0,8 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,4% más (-0,2 puntos) y enseñanza, un 3,6% más (-0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -1,5% (-1,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); transporte, un -0,1% (+0,8 puntos), las dos únicas categorías en las que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja(2,3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Ceuta (+0,8%), Baleares (+0,7%) y Asturias (+0,6%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+0,3%) Castilla-La Mancha (+0,3%) y Murcia (+0,3%).