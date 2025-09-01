El avance de las obras obliga a cortar esta próxima madrugada el puente de la N-260A sobre el río Ara en Broto (Huesca)

Mapa con los recorridos alternativos para salvar el corte del puente sobre el río Ara en Broto que durará desde las 22.00 horas de este lunes hasta las 6.00 horas del martes 2 de septiembre. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BROTO (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la ejecución de las obras de reparación y ensanche del puente sobre el río Ara, ubicado en el kilómetro 477,750 de la carretera N-260A, en la travesía de la localidad de Broto, en la provincia de Huesca, punto que desde este lunes a las 22.00 horas y hasta las 6.00 horas del martes 2 de septiembre quedará cortado en ambos sentidos.

Las obras cuentan con un presupuesto de 925.424 euros (IVA incluido) y tienen por objeto la reparación del puente corrigiendo su proceso de corrosión, así como ensanchar la calzada a 7 metros y la acera a cada lado a 2,40 metros.

En la presente fase de las obras se va a ampliar la anchura del puente, para lo que se procederá al montaje de las dos vigas en el lateral de aguas arriba.

Para ello, la maquinaria de elevación debe ubicarse en la calzada de la carretera. Por tanto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde las 22.00 horas de este lunes 1 de septiembre, hasta las 6.00 horas del martes 2 de septiembre, se cortará la carretera en el kilómetro mencionado.

Durante la afectación, el tráfico dispondrá de itinerario alternativo por las carreteras N-260A, entre Broto y Fiscal; N-260, entre Fiscal y Sabiñánigo y N-260A, entre Sabiñánigo y Broto por Biescas.