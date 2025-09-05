Avanza y el comité de empresa del bus urbano de Zaragoza se vuelven a convocar el domingo para evitar la huelga

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los paros parciales en el servicio de autobús urbano de Zaragoza siguen en pie, después de que la concesionaria --Avanza-- y el comité de empresa no hayan logrado un acuerdo en la reunión que han mantenido este viernes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), aunque se han convocado de nuevo para el domingo, a las 18.00 horas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la dirección de Avanza, que han insistido en que seguirán buscando soluciones que permitan acercar posturas y evitar la huelga durante este fin de semana.

Estas mismas fuentes han indicado que confían en que, en este tiempo, el comité "reflexione, rebaje sus pretensiones económicas y facilite la firma del convenio".

Sin embargo, el presidente del comité de empresa, Raúl Cabeza, en declaraciones a Europa Press, ha trasladado la responsabilidad a la compañía, a la que ha acusado de no haber traído ninguna propuesta ni "absolutamente nada" a la reunión, por lo que las partes han decidido darla por concluidas ante la ausencia de avances porque ninguna de ellas ha cambiado su discurso.

"Si la empresa se mueve, podremos llegar a acuerdos y, si no lo hacen, no llegaremos", ha advertido Cabeza, de cara al nuevo encuentro al que se han emplazado este domingo, fecha límite tanto para evitar una nueva huelga como para alcanzar un acuerdo en el convenio colectivo antes de que el Ayuntamiento de Zaragoza publique los pliegos del servicio de autobús urbano.

De todas maneras, el representante de los trabajadores ha rechazado el "ultimátum" municipal y ha recalcado que esa es una fecha impuesta, recordando además que "el convenio es 2024-2027 y el pliego es a partir de 2027".

PAROS CONVOCADOS HASTA DESPUÉS DEL PILAR

Si no hay acuerdo, los paros parciales comenzarán el próximo lunes, 8 de septiembre, y está previsto que se prolonguen hasta el 31 de octubre, incluyendo las Fiestas del Pilar, que se celebrarán del 4 al 13 de octubre.

En concreto, el calendario de paros acordado por el comité de empresa es, del 8 de septiembre al 3 de octubre, de lunes a viernes de 12.30 a 13.30 horas y de 14.30 a 15.30 horas; del 4 al 13 de octubre, de lunes a domingo, de 08.00 a 09.00, de 12.30 a 13.30, de 14.30 a 15.30 y de 20.00 a 21.00 horas; y del 14 al 31 de octubre, de nuevo de lunes a viernes de 12.30 a 13.30 y de 14.30 a 15.30 horas.

Además, se establecen horarios específicos de paro en los distintos servicios --conductores, inspección, oficinas, taller y recaudación--.

Esta medida de los trabajadores se llevará a cabo después de varias reuniones infructuosas entre ambas partes ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Las posturas siguen muy alejadas, especialmente en el aspecto salarial, ya que desde la dirección de Avanza piden un "acuerdo realista" porque el planteamiento del comité, con incrementos salariales superiores al 20 por ciento más IPC, "no lo es".