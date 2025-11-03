Avanza la restauración de la muralla medieval de Albarracín (Teruel), que incluye iluminación y la regeneración vegetal

Archivo - Imagen de archivo de los trabajos de recuperación de la muralla de Albarracín. - FUNDACIÓN SANTA MARÍA. - Archivo

ALBARRACÍN (TERUEL), 3 (EUROPA PRESS)

La Fundación Santa María de Albarracín (Teruel) continúa los trabajos de restauración de la muralla medieval, que ahora incluye la regeneración del manto vegetal y una iluminación novedosa, han indicado a Europa Press fuentes de la institución.

En tres fases consecutivas se han restaurado ya 147 metros cuadrados, de los que los técnicos podían ver los restos de 67 metros cuadrados y 13 más son un nuevo descubrimiento porque estaban ocultos. "Había restos de muros que se veían bien y otros ni se intuía que pudieran existir", ha señalado el director de la Fundación, Antonio Jiménez.

Ahora "la incertidumbre" es que la misma muralla aparezca por encima de la carretera. "Estamos redescubriendo por dónde la muralla cerró ese Albarracín medieval", ha comentado Jiménez.

Además, ha explicado que "el problema de la restauración es lo que lleva aparejado", la regeneración de la vegetación en la ladera que contiene la muralla y el entorno, su ordenación topográfica y vegetal.

"El punto estrella de toda la intervención es la iluminación", con unos 90 metros ya preparados para realizar la nueva instalación eléctrica, en el acceso a la iglesia auditorio de Santa María.

Así, se instalarán los tubos de iluminación a un lado y otro de la carretera, se prepararán las zanjas y arquetas en la ladera para coloca una iluminación "original" y "acorde al proyecto de iluminación del conjunto histórico" que se implementó hace varias décadas, según apunta.

Para ello se han diseñado unos bolardos en torno a la carretera, farolillos en la ladera y se iluminarán algunos árboles "para crear una atmósfera romántica".

La Fundación quiere presentar para su 30 aniversario los paisajes amurallados desde la catedral hasta el extremo sur, donde se encuentra la iglesia-auditorio, de forma que "esto va para largo", advierte Jiménez, porque "significa atender todo un sector del conjunto histórico al margen de la arquitectura y teniendo como hilo conductor la muralla y su entorno".

Hay zonas ajardinadas de los años 70 y aparcamientos, y "hay que intentar acondicionar todo el espacio para hacerlo más humano y acorde a una iluminación sensata que permita reconocer los valores sin alteraciones visuales nocturnas", añade.