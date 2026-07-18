Aviso amarillo por temperaturas máximas este domingo en Huesca, Zaragoza y varias zonas de Teruel

Avisos por temperaturas máximas para el domingo día 19 de julio en Aragón. - AEMET

ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias informa de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso amarillo por temperaturas máximas en las provincias de Zaragoza y Huesca y en las zonas de Bajo Aragón, Albarracín y Jiloca, desde las 13.00 horas y hasta las 21.00 horas de este domingo 19 de julio.

En el Pirineo las temperaturas máximas pueden alcanzar los 34 grados, mientras que en el centro de la provincia altoaragonesa, el Bajo Aragón, las Cinco Villas --territorio donde se localiza el grave incendio de Orés--, la Ibérica zaragozana y la ribera del Ebro los termómetros pueden irse a los 36 grados. El calor más extremo puede darse en la zona sur de Huesca, donde se esperan hasta 38 grados.

Una situación que irá más el lunes 20 de julio, cuando se previene con aviso naranja a la ribera del Ebro por el peligro importante de temperaturas máximas que rondarán los 39 grados, 38 en la Ibérica, el sur de Huesca y el Bajo Aragón.