Aviso amarillo en todo Aragón por lluvias que pueden ir acompañadas de granizo

Cielo cubierto en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La inestabilidad atmosférica vivida este sábado en diferentes puntos de Aragón, que dejó trombas de agua de consideración en diferentes localidades de las provincias de Zaragoza y Huesca, principalmente, se extiende este domingo a toda la Comunidad, bajo aviso amarillo desde este mediodía y hasta la medianoche por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y que podrían ir acompañadas de granizo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología --Aemet--.

El cielo está muy nuboso y se van a producir chubascos que pueden ir acompañados de tormenta, con la probabilidad de que sean localmente fuertes.

La mañana ha comenzado con lluvia en las zonas sur y este de la provincia de Teruel, también en parte de la provincia de Huesca --Sariñena y Barbastro, en la Comunidad de Calatayud y en la propia capital Zaragoza, donde el cielo luce oscuro desde primera hora.

Las precipitaciones de mayor intensidad se esperan cerca del mediodía y pueden descargar con fuerza según la previsión de algunos radares en zonas de la provincia de Zaragoza como Épila, donde este sábado una tormenta ya puso en apuros a sus vecinos, Calatorao, La Almunia, La Muela, el eje de localidades del río Huerva, además de Zuera y Gurrea de Gállego (Huesca) y, sobre las 14.00 horas, el casco urbano de Zaragoza, así como sus barrios rurales y localidades próximas.

Una tormenta precisamente obligó a cortar temporalmente la circulación del tranvía este sábado pasadas las 21.00 horas entre Campus Río Ebro y avenida Academia General Militar por la inundación del túnel de Parque Goya y entre La Chimenea y Gran Vía por una caída de la tensión. El servicio se reanudó de manera completa pasadas las 22.30 horas.

También quedó anegado el paso de Avenida de Navarra, donde varios conductores llegaron a arriesgarse a pasar pese a la altura que alcanzó el agua acumulada en una tarde noche movida que llevó a los Bomberos de Zaragoza a completar 32 servicios.