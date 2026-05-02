China ordena a sus compañías energéticas afectadas que ignoren las sanciones impuestas por EEUU

Archivo - Imagen de archivo de un empleado de Hengli - Europa Press/Contacto/Ji Chunpeng - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Comercio de China ha dado orden este sábado a todas las compañías energéticas afectadas por sanciones de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con Irán que ignoren estas represalias de Washington y continúen con sus negocios como hasta ahora.

El anuncio afecta a cinco compañías pero va particularmente dirigido al gigante petroquímico Hengli, operador del enorme complejo de Lianoning, el segundo más importante del país. A finales del mes pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC), el organismo del Departamento del Tesoro encargado de investigar a estas empresas, anunció sanciones contra la empresa tras denunciar que, desde al menos 2023, recibió cargamentos de petróleo iraní procedentes de una serie de buques sancionados que por sí solos han entregado más de cinco millones de barriles de crudo.

Hengli rechazó cualquier tipo de relación y condenó a su vez unas "sanciones unilaterales e ilegales" que "ignoran los hechos y violan las normas del comercio internacional" antes de anunciar la contratación de "un equipo internacional de servicios legales especializados en cumplimiento de sanciones para evaluar sistemáticamente las posibles vías de respuesta".

Ahora, el Ministerio de Comercio de China ha publicado este sábado en su página web la orden de que las empresas afectadas "no reconozcan, apliquen ni cumplan las sanciones estadounidenses" y salvaguardar así "la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo, así como proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, personas jurídicas y otras organizaciones chinas".

"El Gobierno chino se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales que carecen de autorización de la ONU y de fundamento en el derecho internacional", añade el comunicado de Comercio, que "seguirá supervisando de cerca los casos de aplicación extraterritorial indebida de leyes y medidas extranjeras".