Un aviso de bomba obliga a desalojar un edificio de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)

Aviso de bomba en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). - ELABORACIÓN PROPIA
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil está verificando y asegurando el entorno del edificio que alberga el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina, que ha sido desalojado y la zona acordonada después de que el 112 Aragón haya recibido una amenaza de bomba.
El inmueble afectado está ubicado en la avenida Madrid de esta localidad zaragozana, ha informado el Instituto Armado.
Asimismo, la Benemérita ha recalcado que no se trata de ninguna persona atrincherada en el edificio, sino de un aviso de bomba que ha llegado a través de una llamada telefónica.