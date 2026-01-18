Aviso naranja por nieve para este lunes en Gúdar y Maestrazgo: pueden acumularse hasta 20 centímetros en 24 horas

Benasque este sábado cubierto por la nieve. - MARCOS LIMINIANA

ZARAGOZA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón recoge el aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que califica de nivel naranja por nevadas en Gúdar y Maestrazgo (Teruel) entre las 18.00 y las 23.59.

El aviso de la Aemet previene ante el peligro importante de acumulados de nieve de hasta 20 centímetros en 24 horas en cotas por encima de los 1.200 metros.

En el Pirineo aragonés por su parte, el riesgo de aludes se sitúa en el nivel de peligro 4 por encima de los 1.800 metros en los macizos del Gállego, Sobrarbe y Ribagorza.

Asimismo, el 112 tiene activado desde las 6.00 del sábado el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) en fase de alerta por el paso de la borrasca Harry.

Un fenómeno meteorológico que afecta a la costa cantábrica y especialmente al arco mediterráneo, pero que también puede ocasionar problemas el próximo martes en la provincia de Teruel.

Así, al aviso naranja ya mencionado por nieve en Gúdar y Maestrazgo y el interior del norte de Castellón, activo desde el lunes y que se mantiene para el martes, se sumarán según informa la Aemet los avisos de nivel amarillo por nevadas en Albarracín y Jiloca --hasta 10 centímetros de nieve en 24 horas-- y de lluvias en el Bajo Aragón de Teruel por la posibilidad de que se aculen 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.