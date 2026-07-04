Aviso naranja por temperaturas máximas en la Ribera del Ebro y amarillo en gran parte de Aragón para este domingo

Mapa con los avisos de la Aemet por altas temperaturas para este domingo. - AEMET

ZARAGOZA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias informa de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso naranja por temperaturas máximas en la Ribera del Ebro desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas de este domingo día 5 de julio.

Además, emite un aviso amarillo por temperaturas máximas en la provincia de Huesca, Albarracín y Jiloca, Bajo Aragón, Ibérica zaragozana y Cinco Villas.

Desde Protección Civil se recuerda la necesidad de extremar la precaución y tener en cuenta los habituales consejos de autoprotección ante las altas temperaturas, como mantener cerradas las ventanas y bajadas las persianas de las viviendas durante el día y ventilar por la noche o a primera hora del día.

Evitar la exposición directa y prolongada al sol y hacer ejercicio en las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y evitar comidas copiosas y el alcohol.

También usar ligera, portegerse la cabeza y aplicarse protecció solar con factor de protección elevado.

Unas recomendaciones que hay que extremar para las personas más vulnerables, ancianos y niños.