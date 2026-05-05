AWS construirá edificios de centros de datos en Villanueva de Gállego y Walqa y avanza hacia la tercera fase en Aragón

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado de forma definitiva la parte del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) denominado 'Expansión Región AWS en Aragón' promovido por Amazon Data Services Spain, que permite a Amazon Web Services empezar a construir varios edificios destinados a acoger nuevos centros de datos y diversos servicios en Walqa (Huesca) y Villanueva de Gállego (Zaragoza), avanzando hacia la tercera fase de su proyecto en la Comunidad Autónoma.

El proyecto global de AWS en Aragón, que se ejecutará en una década, supone una inversión de 33.000 millones de euros y la creación de unos 15.000 puestos de trabajo.

En rueda de prensa, el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha confiado en que las obras comenzarán "de forma inminente", aunque AWS tiene un plazo de nueve meses, y deben estar concluidas en cuatro años.

Este hito administrativo permite avanzar de manera efectiva en la ejecución de las obras de la primera expansión de la infraestructura de centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en la Comunidad Autónoma, que fue anunciada en mayo de 2024 en la Torre del Agua, en Zaragoza.

TRES APROBACIONES PARCIALES

Se trata de la tercera aprobación parcial definitiva del segundo PIGA que promueve AWS en la comunidad autónoma y que va a suponer pasar de la fase urbanizadora a la fase edificatoria.

La primera aprobación definitiva parcial se llevó a cabo en agosto de 2025 e incluía la urbanización, el movimiento de tierras, las infraestructuras eléctricas y los convenios interadministrativos, con la evaluación de impacto ambiental favorable en octubre de 2025 en materia de electricidad, infraestructuras hidráulicas y fibra óptica.

La segunda fue aprobada el 12 de noviembre de 2025 y atañía a las infraestructuras eléctricas y las telecomunicaciones, con la evaluación de impacto ambiental favorable del 29 de abril de 2026. El pasado 9 de abril AWS solicitó esta tercera aprobación definitiva parcial, que ha recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno este lunes.

Tal como ha señalado el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, en rueda de prensa este martes, si hasta ahora se ha trabajado en la urbanización del sector "a partir de este momento se procederá a la urbanización interior de la parcela y a la construcción de los distintos edificios y de las subestaciones eléctricas asociadas".

URBANIZACIÓN

Con este avance en la tramitación, que incluye las autorizaciones medioambientales y sectoriales pertinentes, se aprueban los proyectos ejecutivos de los nuevos edificios correspondientes a la fase 1 de la ampliación de los campus de datos de Villanueva de Gállego 1, Villanueva de Gállego 2 y Walqa.

"Estos edificios se sitúan, en el primero de los casos, en una parcela de algo más de 13 hectáreas situada en el entorno del centro de datos ya operativo, en otra de más de 68 hectáreas en la nueva zona urbanizada de Villanueva y en una tercera de 69 hectáreas en Walqa".

Los proyectos incluyen, además de la urbanización interior de las parcelas, los edificios de centros de datos y las subestaciones eléctricas mencionadas, las plantas de tratamiento de aguas, los sistemas contra incendios y la infraestructura eléctrica y mecánica.

De esta manera, se da un paso más en el procedimiento del segundo PIGA de AWS en Aragón, consistente en la implantación material de los centros de datos. Los dos anteriores fueron el de la planificación y ordenación, entre 2024 y agosto de 2025, y el de las infraestructuras básicas en noviembre de 2025.

La aprobación del PIGA se produce en un momento especialmente relevante, tras el anuncio realizado por Amazon en marzo de este año en el MWC26 Barcelona, donde la compañía confirmó una segunda nueva expansión que eleva su inversión total en España hasta los 33.700 millones de euros y cuyo objetivo es respaldar su infraestructura de centros de datos en el país, proporcionando capacidades avanzadas de inteligencia artificial y computación en la nube a organizaciones de toda Europa.

Para Octavio López, con esta tercera aprobación parcial definitiva del segundo PIGA de AWS en la comunidad autónoma "Aragón certifica su apuesta por avanzar para convertirse en el principal hub tecnológico del sur de Europa".

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, supervisó recientemente los terrenos sobre los que se va a llevar a cabo la ampliación en Villanueva de Gállego, junto a altos Ejecutivos de la compañía: el vicepresidente global de operaciones y Data Center Delivery en AWS, Kerry Person; el director de Operaciones en AWS para Europa e Israel, Paul Meaney; y el director de Data Center Delivery en AWS para EMEA, Ross Campbell.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA ARAGÓN

Octavio López ha puesto de relieve que este acuerdo del Consejo de Gobierno demuestra que "el Gobierno en funciones no estuvo parado" y que "las empresas que vienen a Aragón tampoco están paradas", añadiendo que "no se ha parado la actividad y las empresas han seguido apostando por este tipo de inversiones a través de la cumplimentación de los procedimientos que están establecidos".

Respecto de AWS, el titular de Fomento ha indicado que "el Gobierno se adapta como un guante a las demandas concretas, específicas y puntuales en procedimientos y plazos que nos plantea la empresa", que avanza hacia la segunda fase de ampliación en Walqa, El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y La Cartuja, --que se llevará a Consejo de Gobierno a finales de mayo o principios de junio-- a lo que seguirá una tercera fase en San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar.

Se estima que el conjunto de la inversión prevista en la Región AWS Europa (España), ubicada en Aragón --incluyendo todas las fases de expansión--, contribuirá hasta 2035 con los varios impactos.

La contribución al PIB regional se elevará a 18.500 millones de euros, el equivalente a 13.400 empleos a tiempo completo de media anual en empresas locales en Aragón --incluyendo directos, indirectos e inducidos--, de los cuales 4.200 serán directos derivados de la inversión de Amazon en la región.

También, la construcción de nuevas instalaciones relacionadas con la cadena de suministro en Aragón, incluyendo una fábrica de ensamblaje y pruebas de servidores, un almacén logístico y una instalación de fabricación y reparación de servidores de IA. Estas nuevas instalaciones generarán aproximadamente 1.800 empleos adicionales cuando estén plenamente operativas.

Asimismo, la compañía planea invertir 30 millones de euros en programas comunitarios hasta 2035 en las zonas donde opera infraestructura en España, centrados en educación, sostenibilidad, impacto social y desarrollo local.

SOSTENIBILIDAD

Amazon respalda su crecimiento en Aragón con un firme compromiso medioambiental: los centros de datos de AWS en la región compensan su consumo eléctrico con un 100% de energía renovable desde su apertura en 2022, y la compañía está invirtiendo en 100 proyectos solares y eólicos en toda España, 17 de los cuales se ubican en la comunidad aragonesa.

Por otro lado, AWS apoya cinco proyectos hídricos en Aragón con una inversión de más de 17 millones de euros, en línea con su objetivo de ser 'water positive' --devolver a las comunidades más agua de la que utiliza-- antes de 2030.