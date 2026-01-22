La ayuda a la infancia centra la convocatoria de Fundación Ibercaja dirigida a entidades sociales a nivel nacional

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja lanza, por segundo año consecutivo, su convocatoria dirigida a entidades sociales a nivel nacional y se centra en la atención a la infancia como clave para construir un futuro mejor.

Como parte de su compromiso social, esta nueva convocatoria se suma a las otras tres que se van a impulsar este año: Proyectos sociales, Medioambiente y Cooperación Internacional, han apuntado desde Fundación Ibercaja.

Organizaciones de toda España ya pueden presentar sus proyectos a través de la página web de Fundación Ibercaja hasta las 12.00 horas del próximo 17 de febrero. El objetivo de esta iniciativa es apoyar proyectos que aborden situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de la infancia.

De esta forma, la convocatoria se dirige exclusivamente a impulsar propuestas cuyo propósito es mejorar el bienestar infantil, fomentar la igualdad de oportunidades y promover el desarrollo integral de los menores.

EDUCACIÓN, SALUD, INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN INFANTIL

Desarrollados por las entidades solicitantes, los proyectos deberán centrarse en una o varias de las siguientes áreas: "Educación, Formación y Desarrollo Infantil", "Salud y Bienestar", "Inclusión y Protección Infantil", así como otras líneas de actuación transversales.

Como parte de estas líneas, las diferentes iniciativas pueden dirigirse a múltiples cometidos como el impulso de programas para mejorar el rendimiento escolar, la alfabetización y la educación en valores, así como la promoción de la creatividad, el arte y la cultura.

De igual forma, la promoción de la alimentación saludable, la nutrición o el deporte junto con programas de atención psicológica y emocional para niños en situación de riesgo.

Por otra parte, también se incluyen proyectos para la prevención del abuso infantil y la violencia de género, el apoyo a niños en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad familiar y programas de integración para niños con discapacidad.

Además, se priorizarán las propuestas que incluyan enfoques como la inclusión digital, la prevención de violencias y adicciones en la infancia, la promoción de la convivencia intercultural y el fomento de la autonomía infantil y el empoderamiento de los menores.

Del mismo modo, se tendrá en cuenta a las asociaciones o entidades que tengan una experiencia demostrada de dos años en el ámbito del proyecto presentado a la convocatoria. Además, deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente con una antigüedad de al menos dos años.

Asimismo, se valorarán otras certificaciones obtenidas o en proceso de obtención como certificación medioambiental, transparencia o buenas prácticas, pudiendo incluir esta información en el formulario de acreditación.

PROCESO PARA LAS ENTIDADES SOLICITANTES

El primer paso que deberán realizar es el proceso de acreditación, previo a la presentación del proyecto. Para ello podrán registrarse como usuarios a través de la página web de Fundación Ibercaja.

Una vez revisada la documentación, recibirán la confirmación a través de correo electrónico y podrán presentar el proyecto. Las entidades ya acreditadas en otras convocatorias anteriores de Fundación Ibercaja deberán también actualizar y verificar toda la documentación requerida en esta fase.

Posteriormente, las organizaciones tienen que tramitar el proceso completo de sus solicitudes a través de la página web, donde se encuentra disponible un enlace a la convocatoria con el formulario que deberán cumplimentar y enviar antes de las 12.00 horas del día 17 de febrero para su estudio y valoración.

Las asociaciones tienen a su disposición un servicio de información y consultoría a través del correo electrónico 'colaboraciones@fundacionibercaja.es'.

Cada organización podrá presentar únicamente un proyecto a dicha convocatoria y su plazo de justificación será como máximo de 12 meses, a contar desde la fecha en la que tenga lugar la firma del correspondiente convenio entre ambas partes.

150 ANIVERSARIO

Con motivo del 150 aniversario de la entidad, las organizaciones participantes en esta convocatoria pueden participar simultáneamente en otras impulsadas por Fundación Ibercaja, siempre que los proyectos que se presenten sean diferentes a los presentados en esta.

La resolución de la convocatoria se hará pública en la página web de Fundación Ibercaja y se comunicará por correo electrónico a cada una de las organizaciones participantes.

La Convocatoria de Ayuda a la Infancia refuerza y complementa las líneas de actuación propias de Fundación Ibercaja, impulsando iniciativas dirigidas especialmente a niños y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, la promoción de la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida.