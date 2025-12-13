El Ayuntamiento abre una encuesta ciudadana para votar a los zaragozanos ejemplares 2025

Archivo - La alcaldesa entrega el título de 'Zaragozano Ejemplar' a ocho vecinos por su compromiso con la ciudad - DANI MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los zaragozanos podrán opinar qué personas han de ser reconocidas este 2025 como zaragozanos ejemplares mediante una encuesta ciudadana en el Portal idea de Zaragoza 'https://www.zaragoza.es/sede/servicio/ideazgz/ que permanecerá abierta hasta el próximo viernes 19 de diciembre.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido siete propuestas de candidatos a recibir esta distinción que concede la alcadesa de la ciudad, Natalia Chueca a los vecinos y vecinas que se hayan distinguido de forma extraordinaria por su comportamiento ejemplar en cualquiera de las esferas municipales.

Al haberse presentado más de cinco candidaturas, y más de uno en una categoría, el Ayuntamiento ha lanzado esta consulta que da a elegir entre, en el ámbito vecinal, Carmen Moraga Rubio, a propuesta de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza FABZ; en el ámbito social, Ester Salas Garcés, a título póstumo y a propuesta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón CERMI ARAGÓN.

En el ámbito de juventud, el candidato es Ignacio Lahorga Sánchez, a propuesta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ.

Por su parte, en el ámbito cultural, educativo y deportivo, aparecen tres candidatos: Genoveva Crespo, a propuesta de la Fundación Ibercaja y de la Confederación de Empresarios de Zaragoza CEOE Zaragoza; Ángel Guinda, a título póstumo, a propuesta de la Unión de Consumidores de Aragón UCA ARAGÓN; y José María Marín Velázquez, a propuesta de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón FECAPARAGÓN.

Por último, en el ámbito profesional --empresarial, investigación--, José María Marteles, a propuesta de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza CEPYME.

La distinción la concede la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, previo dictamen de la Comisión plenaria de Participación Ciudadana y Régimen Interior. El Título de Zaragozano o Zaragozana Ejemplar se hará entrega coincidiendo con la festividad de San Valero.

Todos los miembros del pleno del Consejo de la Ciudad, los representantes de la sociedad civil, las entidades sociales, vecinales, económicas y profesionales, y la Universidad de Zaragoza pueden proponer un candidato.

En 2023 se introdujeron novedades en las bases, como la categoría de Juventud, que se ha incluyó con el objetivo de fomentar los valores ciudadanos entre los jóvenes.

Aunque no tenga una larga trayectoria, debido a su edad, también pueden acumular méritos suficientes para obtener el título. Por ello, desde entonces, siempre que sea posible, entre las propuestas se incluirá un joven de la ciudad, menor de 30 años, que haya destacado por su labor en alguno de los ámbitos de actuación de la esfera municipal.