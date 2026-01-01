El Ayuntamiento de Aínsa (Huesca) grava desde este año las viviendas vacías del municipio

La tasa de basuras se incrementa en Aínsa hasta los 104 euros anuales en 2026. - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA.

AÍNSA (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ha acordado por unanimidad gravar las viviendas vacías del municipio a partir del año 2026.

Para poder llevar a cabo este gravamen se modificó la ordenanza número 1 correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Esta modificación supone un recargo a los inmuebles residenciales permanentemente desocupados. Concretamente, tendrá la consideración de inmueble de uso residencial permanentemente desocupado aquel que permanezca vacío, de forma continuada y sin causa justificada, por un plazo superior a dos años.

"Desde el ayuntamiento, llevamos diez años abordando la problemática de la vivienda desde distintas perspectivas. Hemos rehabilitado y alquilado viviendas en Latorrecilla, Guaso y Arro. Hemos limitado las licencias de viviendas de uso turístico para los pisos, y cedimos al Gobierno de Aragón una parcela y una subvención de fondos europeos para la construcción de 22 viviendas de alquiler social".

"Esta nueva medida, que cuenta con el apoyo de todos los partidos, busca continuar con paso firme en la búsqueda de soluciones a la falta de vivienda de larga estancia, un problema que ya es endémico en el Pirineo en general, y en nuestro municipio en concreto", ha explicado el alcalde de Aínsa-Sobrarbe Enrique Pueyo.

Para poder aplicar el recargo se tendrán en cuenta las lecturas del contador de agua. Aquellos contadores que no superen el consumo de agua de 5 metros cúbicos en alguno de los trimestres durante el periodo de dos años serán considerados desocupados. Si es superior a dos años, los recargos serán de un 50% más sobre el valor del impuesto. A partir de 3 años los recargos serán del 100%, y si es superior a dos años y el titular tiene 2 o más inmuebles desocupados, el recargo alcanzará el 150% en cada vivienda.

En este mismo sentido, se aprobó el incremento de la tarifa por la prestación del servicio de suministro de agua. El mínimo sube hasta los 20 euros y el consumo a partir de 30 metros cúbicos se encarece considerablemente. El servicio de recogida de basuras también se actualiza hasta los 104 euros anuales por vivienda. Si las viviendas se destinan a turismo, el valor será notablemente superior.

APARCAMIENTOS

Por otro lado, el servicio de estacionamiento en los parkings del pueblo de Aínsa pasa de tres a cuatro euros por día. "Hay que recordar que la recaudación por esta tasa sobrepasa los 330.000 euros anuales, lo que ayuda a cuadrar el presupuesto y permite disponer de capital para realizar diferentes inversiones en el municipio. Nuestro presupuesto es limitado y creemos que quienes nos visitan deben colaborar con las distintas labores de mantenimiento que requiere un municipio tan amplio y disperso como el nuestro", ha apuntado Pueyo.

También se aprobaron las modificaciones de la ordenanza sobre ocupación de la vía pública por mesas, sillas o veladores, incrementando las tarifas de este tipo de ocupación en las diferentes partes del municipio.

"Sabemos que son medidas necesarias para cubrir los gastos de mantenimiento y mejorar los servicios públicos. También para intentar poner vivienda a disposición de las personas que quieren venir a vivir a nuestro municipio, aprovechando aquellas que están infrautilizadas", ha concluido el alcalde.

"Esperamos que este trabajo, que hemos sacado adelante gracias al apoyo de todos los concejales, resulte práctico para que poco a poco aumente la capacidad inmobiliaria y destense el sector de la vivienda, que actualmente se encuentra en una situación crítica por la alta demanda y la baja oferta".