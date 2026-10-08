El Ayuntamiento de Alcañiz restaura el Mausoleo de Doña Vicenta Estrada, en el Cementerio Municipal

La restauración finalizará previsiblemente entre finales de octubre y principios de noviembre próximo. - AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

El Área de Patrimonio Cultural y Desarrollo del Ayuntamiento de Alcañiz está llevando a cabo estos días la restauración del Mausoleo de Doña Vicenta Estrada, ubicado en el Cementerio Municipal, realizado por el escultor Faustino Nicoli en 1899 y llamado por el autor 'Alegoría de la Fe'.

Los trabajos de mejora, que incluyen, entre otras actuaciones, la eliminación de los líquenes que afectan a la obra, los lleva a cabo la empresa especializada Metodologías para el Patrimonio (METOPA), y tienen un presupuesto de 5.767,55 euros (IVA incluido).

La restauración finalizará previsiblemente entre finales de octubre y principios de noviembre próximo, y se presentará al público el sábado 31 de octubre, enmarcada en el programa especial preparado por Patrimonio Cultural y Desarrollo con motivo de la festividad de Todos los Santos.

El concejal delegado de la citada Área municipal, Carlos Andreu, y la técnica de METOPA Pilar Martínez, han presentado esta semana el avance de los trabajos de reparación del Mausoleo, y han indicado que la obra presenta notorias afecciones debido, principalmente, a su permanente exposición a la intemperie y al suelo térreo en el que se ubica.

En la motivación para dicha actuación, Andreu ha citado que "es una obra muy notable de un escultor de renombre, por lo que el Ayuntamiento ha creído oportuno restaurarla para que pueda contemplarse en su contexto; se trata de un patrimonio funerario en el que no solamente hablamos de un aspecto material, sino también de personas que vivieron y trabajaron en Alcañiz y que, de una manera u otra, contribuyeron a construir la ciudad que hoy tenemos".

El concejal de Patrimonio Cultural y desarrollo ha explicado que la restauración de esta 'Alegoría de la Fe' de Faustino Nicoli se enmarca en "un trabajo progresivo de adecentamiento, conservación y recuperación de la zona histórica del Cementerio Municipal, siempre desde el respeto más absoluto a quienes descansan aquí".

En cuanto a las afecciones que presenta el Mausoleo, Pilar Martínez ha señalado que "el daño más notorio, que se aprecia a simple vista, es la colonización biológica de líquenes por interacción del medio con la piedra, de la que se alimentan estos microorganismos; nosotros vemos la parte reproductora del liquen, pero por dentro tienen unas raíces llamadas hifas, con las que se nutren y que son las que crean microfisuras en el soporte y que a la larga siempre son un problema".

En la reparación, los líquenes se eliminan mediante la aplicación de biocida y una posterior limpieza mecánica; parte de la pátina creada en la piedra --sobre todo, el tintado por líquenes negros-- podría tener que dejarse a la vista para evitar el empleo de tratamientos agresivos para los soportes, que en este caso, según el estudio de la obra realizado por el escultor Jorge Egea, son mármol de Carrara en la escultura de la virgen, su pedestal y los pináculos, y mármol de Macael en la parte del féretro.

La responsable de METOPA ha explicado que, en la limpieza, "llegaremos hasta donde se pueda hacer sin perjudicar al material; posteriormente, realizaremos un tratamiento conservador para evitar que se produzca y avance el deterioro, y finalmente realizaremos una reposición volumétrica de las partes perdidas o irrecuperables, con una reintegración cromática que evite la notoriedad de la parte restaurada sobre el conjunto de la obra".

Los detalles del avance y, en su caso, finalización de la restauración del Mausoleo de Doña Vicenta Estrada podrán conocerse in situ en el propio Cementerio Municipal de Alcañiz el próximo sábado 31 de octubre a las 11 horas, en una visita pública programada por el Área consistorial de Patrimonio Cultural y Desarrollo.

Esta actividad, enmarcada en el programa --del 30 de octubre al 1 de noviembre-- preparado por dicha área con motivo de la festividad de Todos los Santos, incluirá una respetuosa teatralización relativa a las características y dedicatoria de la obra funeraria, que fue encargada en 1899 por Pilar Foz, viuda del histórico alcalde alcañizano Casimiro Cabañero, como reconocimiento a la persona a la que va dedicada, cuyos restos yacen bajo el bello monumento marmóreo realizado por Faustino Nicoli; un autor que, además de artista y empresario, llegó a ser alcalde de Madrid en 1923, cargo que ocupó hasta que fueron disueltos todos los ayuntamientos españoles tras el golpe militar del general Miguel Primo de Rivera.